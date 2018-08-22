Досуг в Приморье: Сватья баба Бабариха, морские разбойники и конкурс автомобилей

СЕГОДНЯ 05:01 2018-08-22T05:01:57+03:00

«Комсомольская правда» представляет афишу культурных и развлекательных мероприятий – что и где можно посмотреть в ближайшую неделю

Изменить размер текста: A A

Юбилейный фестиваль красок Холи с группой «Марлины»

Пятый фестиваль приготовил много интересного для своих гостей: красочные бои красками, прыжки на батуте, лимбо-турнир, твистер, мегадженга, танцевальный флешмоб, слек и трикинг, турнир по бочче и балансборду, оригинальную фотозону.

– Самый главный «гость» программы – краска HoliGular, сертифицированная и специально привезенная из Индии. Она изготовлена из глины, масла дерева и безопасного красителя, – рассказали организаторы.

Кому краски окажется недостаточно, то в самый раз придутся специальные разноцветные огнетушители, которые предложат организаторы праздника.

Хедлайнером программы станет группа «Марлины». И кстати, тематика фестиваля – пиратская. Так что гости в тельняшках и прочих атрибутах морских разбойников не только приветствуются на празднике, но и могут поучаствовать в конкурсе на лучший пиратский костюм.

Парк Кунгасный,

25 августа с 11:00 до 18:00

Стоимость билетов: от 300 до 1200 руб. Детям с 6 до 10 лет вход бесплатный, но разрешен только в сопровождении совершеннолетних.

Фестиваль красок в режиме нон-стоп. Фото: Илья СТЕПАНОВ

«На краю лета» – фестиваль воздушных змеев

Организаторы предлагают гостям раскрасить небо на Приморском кольце разноцветными воздушными змеями, подняв их на запредельную высоту. И поучаствовать в развлечениях и конкурсах.

– В центре внимания на нашем празднике будет конкурс на лучшего воздушного змея. В нем примут участия семьи, которые предварительно подали заявку на участие, позвонив по номеру 8 (423) 2-600-110. Участие бесплатное, – рассказали организаторы праздника.

У купленной или самодельной парящей в небе фигуры оценивать будут сложность исполнения конструкции, размер, оригинальность идеи, материалы, использованные при создании, высоту полета.

На празднике будут работать и развлекательные зоны: выставка профессиональных воздушных змеев, мастер-класс по их изготовлению и продажа. Аниматоры создадут веселое настроение.

Приморское кольцо, Приморское кольцо, 1, Артём

25 августа в 12:00

Вход свободный

Мастер-класс по историческим танцам в старом дворике ГУМа

Горожанам предлагают в пятничный вечер оказаться в 19 веке. Нет, не с помощью машины времени, а благодаря танцам. Причем взглянуть не только со стороны, но и самим попробовать станцевать польку, мазурку или закружиться в вальсе, даже если раньше вы только слышали о них. Опытные наставники из школы исторического танца «Олирна» расскажут, покажут и тут же обучат в течение полутора часов.

Организаторы говорят, что желательно приходить в паре, но и это вовсе не обязательно. Возрастных ограничений нет. Продлятся пятничные вечера исторических танцев до конца сентября.

Старый дворик ГУМа, Светланская, 33

24 августа в 19:00

Вход свободный

Фото: Алёна МАРИНЦЕВА

Фестиваль автозвука и тюнинга ZvukDV

На центральной площади города пройдут соревнования по неограниченному звуковому давлению. Искать победителей будут почти из сотни оригинальных автомобилей. В первый день будут выяснять, какой же железный конь самый громкий. Причем не на слух, а при помощи специального датчика, измеряющего звуковое давление. А во второй день будут оценивать не только громкость, но и качество звучания, а также мультимедиа с аэрографией.

Побороться за призы смогут не только владельцы автомобилей, участвующих в соревновании, но и зрители. Организаторы обещают устроить конкурсы для всех пришедших.

Центральная площадь Владивостока,

25 и 26 августа с 10:00

Вход свободный

Фестиваль звука зазывает красивых девушек. Фото: ZvukDV.ru

«Сказка о царе Салтане»

Опера в трех действиях с прологом исполняется на русском языке и сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Роли исполняют: Царь Салтан – Сергей Плешивцев, Царица Милитриса – Анастасия Кикоть, Царевич Гвидон – Алексей Костюк, Царевна-Лебедь – Мария Суздальцева, Ткачиха – Лаура Бустаманте, Повариха – Елена Третьякова, Сватья баба Бабариха – Ирина Колодяжная.

Дирижер – Валерий Трубин-Леонов. Музыка Николая Римского-Корсакова

Приморская сцена Мариинского театра, Фастовская, 20

26 августа в 14:00

Цена билетов: от 100 до 300 руб.