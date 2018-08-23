«Репетиторам тоже нужно на что-то жить»: в Приморье родители шокированы расценками на частные уроки

СЕГОДНЯ 04:14 2018-08-23T04:14:04+03:00

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Лето подходит к концу, вот-вот начнется учебный год. Для школьников старших классов предстоят мучительные подготовки к экзаменам. Аббревиатуры ОГЭ и ЕГЭ вызывают испуг у детей и панику у родителей. Ведь от сдачи злополучного экзамена зависит, будет ли чадо учиться в престижном вузе. Так что услуги репетиторов во Владивостоке пользуются повышенным спросом.

Еще года четыре назад многие считали, что для сдачи Единого государственного экзамена школьного образования вполне достаточно. Теперь же почти каждая пятая семья уверена, что без дополнительных знаний в приличный университет не поступить. На этой волне особенно актуальными становятся частные занятия с репетиторами, и цены на этих самых репетиторов растут, как грибы после тайфуна.

Образовательные услуги самые разные, начиная классической подготовкой к алгебре и заканчивая изучением латыни. А если расширить географию поиска по всей стране, то при желании или необходимости можно найти репетитора даже по арабскому, норвежскому и сербско-хорватскому языкам. Занятия проводятся как на дому, так и по скайпу. Любой каприз за ваши деньги. И вот здесь вопрос напрашивается сам собой: какова нынче стоимость услуг персональных репетиторов, и почему с началом учебного года наставники «задирают» цены.

Чтобы выяснить и помочь читателю разобраться во всем обилии обучающих услуг, «Комсомолка» провела небольшое исследование.

Для анализа мы взяли два самых больших и популярных в Приморье источника обитания репетиторов всех сортов и калибров – FarPost и «Ваш репетитор». Наибольшим спросом пользуются услуги по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Каждый второй гуру утверждает, что в его практике есть ученики, сдавшие государственный экзамен на 98, а то и на все 100 баллов. Цена в зависимости от услуги отличается, порой ставки личных учителей зашкаливают до предела. За подготовку к английскому языку на сайте «Ваш репетитор» стоимость одного часа обучения варьируется от 500 до 1200 рублей. Один час математики на поисковом портале FarPost стоит от 400 до 1300 рублей. Цена занятий по русскому языку практически не отличается от ставок за вышеперечисленные дисциплины: не меньше 400, и иногда чуть больше 1300 рублей в час.

Довольно у многих преподавателей цена за подготовку к экзаменам рублей на 200 - 300 выше, чем за обычный урок. Главными критериями в ценовой разнице являются стаж преподавания и личные достижения в профессиональной деятельности.

К примеру, готовящий юнцов к математике студент третьего курса ДВФУ за свои услуги берет 400 рублей в час, а вот цена обширных знаний кандидата физико-математических наук уже будет значительно выше. А у некоторых преподавателей оплата за частный урок на дому ученика в два раза выше, чем за такой же урок в квартире у педагога.

Если учесть то, что у некоторых преподавателей расценки за обучение с началом учебного года поднимаются, то среднее образование для ребенка обходится среднестатистической семье дороговато. Откуда и почему возникает предсентябрьская наценка за бесценные знания, рассказала репетитор по обществознанию и истории Валентина Сергеева.

– Во-первых, рост цен связан с возрастающим спросом на частные уроки. Понимаете, дети выходят с летних каникул, и в их головах не остаётся почти ничего. Разумеется, взволнованные родители в начале сентября изо всех сил стараются подтянуть своим детям растерянные за лето запасы знаний – утверждает Валентина Сергеева. – А во-вторых, инфляцию и налоги никто не отменял. Нам, репетиторам, тоже нужно на что-то жить.

Репетитор по китайскому языку Александра Дербенева, которая на данный момент учится в магистратуре в Шанхае, считает абсолютно так же.

– Я думаю, рост цен происходит не каждый год. Всё очень индивидуально. Обычно некоторые репетиторы поднимают цену в связи с ростом цен на продукты и другие услуги, – комментирует Александра. – Так же одной из причин является личностный профессиональный рост преподавателя. Молодой специалист начинает с более низкой цены, а потом, повышая собственную квалификацию, постепенно повышает и стоимость занятий.

Групповые занятия стоят намного дешевле, там предусмотрены различные скидки. Что из этого действеннее, и какой способ наиболее окупится в виде отличных оценок – каждый сам решает для себя.

Не редко ситуация с репетиторами доходит то абсурда. Когда родители начинают искать детям наставников по ЕГЭ уже с первого класса. Ведь учителя говорят, что программа сложная, без дополнительных образовательных услуг никак не обойтись. Об этом «Комсомольская правда» сообщала ранее.

Конкретно

Расценки на частные уроки на сайте «Ваш репетитор»:

Математика, алгебра, геометрия – 400 – 1500 рублей в час;

Русский язык, литература – 400 – 1300;

Английский язык – 400 – 1300;

Химия – 600 – 1000;

Биология – 350 – 800;

История – 350 – 1200;

Обществознание – 300 – 1200;

Начальная школа – 500 – 800;

Немецкий язык – 300 – 1200;

Китайский язык – 500 – 1000;

Японский язык – 467 – 1500.