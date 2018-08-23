Раритеты из коллекции Музеев Кремля увидят жители Приморья

СЕГОДНЯ 07:20 2018-08-23T07:19:35+03:00

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Приморский музей имени Арсеньева готовится представить выставку из коллекции Музеев Московского Кремля. Восемьдесят четыре уникальных музейных экспоната расскажут об основных этапах многовековой истории Российской империи, полной драматических и радостных событий, династических хитросплетений, географических открытий и дипломатических соглашений.

– Путешествие шедевров главной сокровищницы нашей страны из Москвы во Владивосток, несомненно, является большим событием для жителей Дальневосточного региона, а также наших зарубежных соседей. Символично, что впервые выставка отправилась именно в Приморье: присоединением этих земель завершилась многовековая эпопея расширения нашей страны на Восток. Для Владивостока этот проект имеет в первую очередь большое просветительское значение, ведь он дает каждому зрителю шанс соприкоснуться с уникальными произведениями искусства, составляющими национальное достояние России, – уверен директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

Вниманию публики будут представлены предметы, созданные в придворных мастерских, а также дары русским самодержцам в честь важнейших событий в геополитической истории России. Знаковым экспонатом выставки станет ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвященное строительству транссибирской железной дороги.

Среди экспонатов – Владимирская икона Божьей Матери, золотая чарка великого князя Василия III, Знамя Ермака Тимофеевича, предметы китайского парадного конского убранства, подаренные в честь заключения Нерчинского мирного договора, медали в память о присоединении к России Крыма и Тамани в конце XVIII века и многие другие свидетельства истории нашей страны. Зрители смогут увидеть не только всемирно известные экспонаты, но и предметы, впервые покинувшие музейные хранилища.

Предстоящее событие высоко оценил глава Приморского края Андрей Тарасенко:

– Центральный экспонат выставки в Приморье – карта Российской империи. Вся ее территория – 23 миллиона квадратных километров – поместилась на искусно вышитом полотне. Удивительная работа юных воспитанниц Московского училища ордена Святой Екатерины, выполненная в 1872 году, стала символом величия Российского государства, расположившегося на огромном пространстве, от Балтики до Тихого океана. Мы гордимся, что именно Приморский край – сердце и форпост России на Дальнем Востоке – стал первым регионом, где представят эту выставку из главного музея страны.

По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, главная цель выставки «Карта России. Вехи истории» – рассказать о феномене России как самого большого по территории государства.

Кстати

Уникальные «гастроли» подлинных исторических сокровищ – результат соглашения о сотрудничестве, подписанное в марте текущего года руководителями Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Еленой Гагариной и Приморского музея имени Арсеньева Виктором Шалаем. В рамках соглашения Музеи Московского Кремля в течение пяти лет проведут во Владивостоке несколько выставок из собственного собрания. Учитывая сложности подготовки подобных проектов, коллекции главной сокровищницы страны ранее не путешествовали по регионам России. Приморье станет первым.

Конкретно

Приморцы и гости региона смогут посетить выставку «Карта России. Вехи истории» в период с 12 сентября по 11 декабря 2018 года в главном корпусе музея имени Арсеньева по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 20.