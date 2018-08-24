«Готовы летать даже в бикини»: во Владивостоке отбирают «валютных» бортпроводников

СЕГОДНЯ 08:05 2018-08-24T08:21:40+03:00

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Приморье наращивает свой воздушный потенциал. Почти каждый месяц отсюда открываются новые авиамаршруты в страны Азии. А недавно во Владивостоке появилась новая фишка – на базе отеля Lotte открыли первый в своём роде кастинг на бортпроводников. Причём одна из вьетнамских авиакомпаний предлагает заманчивую зарплату от 15 тысяч долларов в год (это около 85-и тысяч рублей в месяц) и профессиональное обучение. На такое соблазнительное предложение отреагировал корреспондент «Комсомольской правды» - Владивосток», который решил испытать на себе уникальный опыт стать стюардом из морского города.

С небом внутри

Ранним утром перед выходом из дома я достал из шкафа позабытые несколько лет назад белую рубашку и брюки. Привычная футболка и потрёпанные джинсы пришлось оставить дома, потому что приятный и собранный вид для бортпроводника прописан в уставе. Так же в списке обязательных требований – иметь корочку TOEIC (Test of English for International Communication) или эквивалентные сертификаты на знание английского языка. Поэтому пришлось найти свой документ и загрузить в телефон приложение по изучению иняза, чтобы напомнить себе о сложных правилах, пока еду в автобусе. Давно не практиковался.Когда я зашёл в просторный и тёмный зал бывшего отеля Hyundai, где проводился кастинг, то сразу бросились в глаза несколько человек с горящими глазами. В первое время их оказалось не так уж и много – чуть больше десятка, но спустя несколько минут зал заполнялся молодыми людьми, будто река во время сильного ливня.

Первые шаги

Первый этап кастинга – заполнить форму соискателя работы. На листах ничего необычного: нужно указать свой рост, вес, дату рождения, прежнее места работы. Ещё один пункт - рассказать о себе. Во всех красках описал, какой я целеустремлённый, весёлый и находчивый. Пришедшие со мной на кастинг ребята, как оказалось, давно грезят небом и путешествиями. Этим как раз и привлекает профессия: увидеть другие страны, наблюдать синее небо и пушистые облака в иллюминаторе, находиться в постоянном движении. Не работа – романтика!

Вот, например, девушка Александра приехала на кастинг из Хабаровска. Она родилась во Владивостоке, но давно обосновалась в столице Дальневосточного округа. Работать с людьми ей нравится давно. Только вот пока приходится перекладывать бумажки и общаться с клиентами в банке, мечтательно смотря в перерывах на небо сквозь окна здания. Когда услышала о кастинге – не раздумывая поехала по велению сердца через сотни километров в родной город.

Второй этап сначала казался очень волнительным, но за время общения становилось легчеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Я бы жалела всю жизнь, если б не попробовала. Когда узнала, что это ещё и вьетнамская авиалиния, то ещё больше захотела. Я обожаю эту страну. Очень люблю работать с людьми, но хочется разнообразия. К тому же я очень люблю вот это ощущение, когда самолёт отрывается от земли. Невероятно хочу попасть на эту работу, - с воодушевлением рассказывает Александра.

По зову мечты пришли и другие ребята. Дмитрий Загуменный из Арсеньева с детства хотел стать лётчиком, но жизнь полетела в другую сторону. Парень отучился по специальности регионоведение, да вот только в городе, где делают боевые вертолёты, всё напоминает о мальчишеской мечте. И вот он - шанс.

Волнительные мгновения

Тем временем после предоставления всех документов нас позвали на второй этап кастинга – своеобразное дефиле с рассказом о себе. В зале собралась комиссия – «сваты» из руководства компании. Если сначала я вместе с другими ребятами не волновался, то вот как раз сейчас подкатил ком горлу, появилась дрожь в ногах. Когда вышёл в комнату с высоким потолком и большими люстрами, то сразу заметил забавные таблички на ковре. На бумаге организаторы написали, откуда начинать движение и где останавливаться. Причём обе бумаги просто закрепили на ворсистой поверхности обычным скотчем. Ну, да ладно, эти детали всё равно не отбивали желания скорее стать стюардом и зарабатывать солидные деньги.

Проходить участникам приходилось по импровизированной линии, составленной из двух бумажекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Остановившись ровно у таблички «Stop», милые и въедливые работодатели из Вьетнама стали меня расспрашивать о моих личных качествах. Причём строго на английском, который к тому моменту предательски стал выветриваться из головы. После короткого разговора меня попросили показать руки, повернуться и открыть ворот. Нет, это не только желание осмотреть тело – в первую очередь смотрят на наличие татуировок. Если они есть, то «прости, прощай. Таких не берут в космо… бортпроводники». У меня таких меток не оказалось, так что беседа прошла хорошо и меня с улыбками попросили подождать в коридоре и угоститься кофе.

Всех соискателей просили открыть ворот и затянуть рукава, чтобы убедиться об отсутствии татуировокФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Бикини? Не страшно!

Отмечу, что устроившая во Владивостоке кастинг авиакомпания прославилась необычной акцией. В 2012 году стюардессы этой линии устроили на борту танец в бикини во время рейса Хошимин – Нячанг. Такой с первого взгляда позитивный ход понравился не всем, и компанию оштрафовали за провокационное поведение на рынке. Впрочем, приморских девушек трюки с переодеванием не смутили.

За пикантную рекламную акцию пришлось заплатить несколько тысяч штрафа. Фото: скриншот с видео на YouTube.com

— Всегда летала как пассажир, но опыт моих подруг подсказал, что и я хочу стать стюардессой. Это ведь здорово, всегда находиться в небе. По поводу бикини мне ничего не предлагали, но посмотрим, как это всё делается. Не думаю, что это что-то страшное, - рассказала Татьяна Московкина.

— А я стюардессой хотела стать с детства, но как-то не шло. И летать не боюсь, и приключения люблю, и общаюсь с людьми хорошо. По поводу бикини ничего не слышала, даже как-то не знаю. Звучит странно, но не жутко, - поделилась Вика Веремийчик.

Первые прошедшие на третий этап кастингаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Грустно, но весело!

Когда, наконец, второй этап подошёл к концу, некоторых ребят стали приглашать группами, чтобы сказать им те слова, которые они никак не хотят услышать. В эту группу попал и я – мой английский оказался хоть и не «вэри бэд», но можно и лучше. В моей компании оказалась и девушка из Хабаровска, и Татьяна Московкина, и многие другие. В окончательный отбор из 30 человек только 12 попали на третий этап.

Впрочем, посмотреть на старания ребят мне никто не запрещал, и я решил посмотреть, что бы меня ждало, пройди дальше. Перед окончательным вердиктом организаторы устроили конкурс талантов. Ранее он не объявлялся, поэтому все сразу стали переживать и доставать телефоны в поисках идей. Номера-то не готовы! Кто-то с первых минут стал учить стихи, кто-то тихо напевать песни, третьи вообще сооружали поделки из подручного материала.

В основном ребята пели...Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

... и танцевалиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Спустя несколько десятков минут подготовки на импровизированную сцену начали один за другим выходить молодые таланты. С первого выступления стало ясно, времени не хватило – стихи пришлось читать с телефона. Вторым выступлением, на которое вышел мечтавший стать пилотом Дмитрий, оказался номер с Вавилонской башней. Её он собрал из своих документов, тем самым показывая, насколько важно понимать другие языки (из-за невозможности найти общий язык и обрушилась оригинальная башня).

Некоторые участники собирали поделки из подручных средствФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Особенно много в этот день прозвучало песен. Ребята исполняли дворовый рэп, поп-музыу и композиции из репертуара ансамбля "Золотое Кольцо", что особенно понравился гостям из Вьетнама. Вероятно, азиатские гости увидели в русских ребятах не просто обслуживающий персонал. Творческая черта и юмор присущ нашим людям, и на борту эти качества могут стать интересной находкой на вьетнамских линиях. Не зря же под начало о третьем этапе ничего не говорили, он появился спонтанно.

Некоторые даже исполняли песни на английском языкеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Пока стены отеля по инерции не перестали биться в ритме песен и плясок 12-и отобранных бортпроводников, ребятам сказали классическое: «Мы вам перезвоним». Кастинг - это, конечно, весело, но помимо языковой подготовки и творческой жилки любой бортпроводник должен отличаться отменным здоровьем. Иначе с воплощением мечты можно пролететь.