2018-08-24T08:21:40+03:00
Общество

«Готовы летать даже в бикини»: во Владивостоке отбирают «валютных» бортпроводников

Иностранные авиакомпании предлагают россиянам зарплату в долларах, а в взамен придётся петь и танцевать. Корреспондент «КП» принял участие в кастинге [фото]
Максим Аверкин
Поделиться:
Держитесь, стюардессы из Вьетнама: русские красавицы идутДержитесь, стюардессы из Вьетнама: русские красавицы идут
Изменить размер текста:

Приморье наращивает свой воздушный потенциал. Почти каждый месяц отсюда открываются новые авиамаршруты в страны Азии. А недавно во Владивостоке появилась новая фишка – на базе отеля Lotte открыли первый в своём роде кастинг на бортпроводников. Причём одна из вьетнамских авиакомпаний предлагает заманчивую зарплату от 15 тысяч долларов в год (это около 85-и тысяч рублей в месяц) и профессиональное обучение. На такое соблазнительное предложение отреагировал корреспондент «Комсомольской правды» - Владивосток», который решил испытать на себе уникальный опыт стать стюардом из морского города.

С небом внутри

Ранним утром перед выходом из дома я достал из шкафа позабытые несколько лет назад белую рубашку и брюки. Привычная футболка и потрёпанные джинсы пришлось оставить дома, потому что приятный и собранный вид для бортпроводника прописан в уставе. Так же в списке обязательных требований – иметь корочку TOEIC (Test of English for International Communication) или эквивалентные сертификаты на знание английского языка. Поэтому пришлось найти свой документ и загрузить в телефон приложение по изучению иняза, чтобы напомнить себе о сложных правилах, пока еду в автобусе. Давно не практиковался.Когда я зашёл в просторный и тёмный зал бывшего отеля Hyundai, где проводился кастинг, то сразу бросились в глаза несколько человек с горящими глазами. В первое время их оказалось не так уж и много – чуть больше десятка, но спустя несколько минут зал заполнялся молодыми людьми, будто река во время сильного ливня.

Первые шаги

Первый этап кастинга – заполнить форму соискателя работы. На листах ничего необычного: нужно указать свой рост, вес, дату рождения, прежнее места работы. Ещё один пункт - рассказать о себе. Во всех красках описал, какой я целеустремлённый, весёлый и находчивый. Пришедшие со мной на кастинг ребята, как оказалось, давно грезят небом и путешествиями. Этим как раз и привлекает профессия: увидеть другие страны, наблюдать синее небо и пушистые облака в иллюминаторе, находиться в постоянном движении. Не работа – романтика!

Вот, например, девушка Александра приехала на кастинг из Хабаровска. Она родилась во Владивостоке, но давно обосновалась в столице Дальневосточного округа. Работать с людьми ей нравится давно. Только вот пока приходится перекладывать бумажки и общаться с клиентами в банке, мечтательно смотря в перерывах на небо сквозь окна здания. Когда услышала о кастинге – не раздумывая поехала по велению сердца через сотни километров в родной город.

Второй этап сначала казался очень волнительным, но за время общения становилось легче Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Второй этап сначала казался очень волнительным, но за время общения становилось легчеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Я бы жалела всю жизнь, если б не попробовала. Когда узнала, что это ещё и вьетнамская авиалиния, то ещё больше захотела. Я обожаю эту страну. Очень люблю работать с людьми, но хочется разнообразия. К тому же я очень люблю вот это ощущение, когда самолёт отрывается от земли. Невероятно хочу попасть на эту работу, - с воодушевлением рассказывает Александра.

По зову мечты пришли и другие ребята. Дмитрий Загуменный из Арсеньева с детства хотел стать лётчиком, но жизнь полетела в другую сторону. Парень отучился по специальности регионоведение, да вот только в городе, где делают боевые вертолёты, всё напоминает о мальчишеской мечте. И вот он - шанс.

Волнительные мгновения

Тем временем после предоставления всех документов нас позвали на второй этап кастинга – своеобразное дефиле с рассказом о себе. В зале собралась комиссия – «сваты» из руководства компании. Если сначала я вместе с другими ребятами не волновался, то вот как раз сейчас подкатил ком горлу, появилась дрожь в ногах. Когда вышёл в комнату с высоким потолком и большими люстрами, то сразу заметил забавные таблички на ковре. На бумаге организаторы написали, откуда начинать движение и где останавливаться. Причём обе бумаги просто закрепили на ворсистой поверхности обычным скотчем. Ну, да ладно, эти детали всё равно не отбивали желания скорее стать стюардом и зарабатывать солидные деньги.

Проходить участникам приходилось по импровизированной линии, составленной из двух бумажек Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Проходить участникам приходилось по импровизированной линии, составленной из двух бумажекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Остановившись ровно у таблички «Stop», милые и въедливые работодатели из Вьетнама стали меня расспрашивать о моих личных качествах. Причём строго на английском, который к тому моменту предательски стал выветриваться из головы. После короткого разговора меня попросили показать руки, повернуться и открыть ворот. Нет, это не только желание осмотреть тело – в первую очередь смотрят на наличие татуировок. Если они есть, то «прости, прощай. Таких не берут в космо… бортпроводники». У меня таких меток не оказалось, так что беседа прошла хорошо и меня с улыбками попросили подождать в коридоре и угоститься кофе.

Всех соискателей просили открыть ворот и затянуть рукава, чтобы убедиться об отсутствии татуировок Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Всех соискателей просили открыть ворот и затянуть рукава, чтобы убедиться об отсутствии татуировокФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Бикини? Не страшно!

Отмечу, что устроившая во Владивостоке кастинг авиакомпания прославилась необычной акцией. В 2012 году стюардессы этой линии устроили на борту танец в бикини во время рейса ХошиминНячанг. Такой с первого взгляда позитивный ход понравился не всем, и компанию оштрафовали за провокационное поведение на рынке. Впрочем, приморских девушек трюки с переодеванием не смутили.

За пикантную рекламную акцию пришлось заплатить несколько тысяч штрафа. Фото: скриншот с видео на YouTube.com

За пикантную рекламную акцию пришлось заплатить несколько тысяч штрафа. Фото: скриншот с видео на YouTube.com

— Всегда летала как пассажир, но опыт моих подруг подсказал, что и я хочу стать стюардессой. Это ведь здорово, всегда находиться в небе. По поводу бикини мне ничего не предлагали, но посмотрим, как это всё делается. Не думаю, что это что-то страшное, - рассказала Татьяна Московкина.

— А я стюардессой хотела стать с детства, но как-то не шло. И летать не боюсь, и приключения люблю, и общаюсь с людьми хорошо. По поводу бикини ничего не слышала, даже как-то не знаю. Звучит странно, но не жутко, - поделилась Вика Веремийчик.

Первые прошедшие на третий этап кастинга Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Первые прошедшие на третий этап кастингаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Грустно, но весело!

Когда, наконец, второй этап подошёл к концу, некоторых ребят стали приглашать группами, чтобы сказать им те слова, которые они никак не хотят услышать. В эту группу попал и я – мой английский оказался хоть и не «вэри бэд», но можно и лучше. В моей компании оказалась и девушка из Хабаровска, и Татьяна Московкина, и многие другие. В окончательный отбор из 30 человек только 12 попали на третий этап.

Впрочем, посмотреть на старания ребят мне никто не запрещал, и я решил посмотреть, что бы меня ждало, пройди дальше. Перед окончательным вердиктом организаторы устроили конкурс талантов. Ранее он не объявлялся, поэтому все сразу стали переживать и доставать телефоны в поисках идей. Номера-то не готовы! Кто-то с первых минут стал учить стихи, кто-то тихо напевать песни, третьи вообще сооружали поделки из подручного материала.

В основном ребята пели... Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В основном ребята пели...Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

... и танцевали Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

... и танцевалиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Спустя несколько десятков минут подготовки на импровизированную сцену начали один за другим выходить молодые таланты. С первого выступления стало ясно, времени не хватило – стихи пришлось читать с телефона. Вторым выступлением, на которое вышел мечтавший стать пилотом Дмитрий, оказался номер с Вавилонской башней. Её он собрал из своих документов, тем самым показывая, насколько важно понимать другие языки (из-за невозможности найти общий язык и обрушилась оригинальная башня).

Некоторые участники собирали поделки из подручных средств Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Некоторые участники собирали поделки из подручных средствФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Особенно много в этот день прозвучало песен. Ребята исполняли дворовый рэп, поп-музыу и композиции из репертуара ансамбля "Золотое Кольцо", что особенно понравился гостям из Вьетнама. Вероятно, азиатские гости увидели в русских ребятах не просто обслуживающий персонал. Творческая черта и юмор присущ нашим людям, и на борту эти качества могут стать интересной находкой на вьетнамских линиях. Не зря же под начало о третьем этапе ничего не говорили, он появился спонтанно.

Некоторые даже исполняли песни на английском языке Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Некоторые даже исполняли песни на английском языкеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Пока стены отеля по инерции не перестали биться в ритме песен и плясок 12-и отобранных бортпроводников, ребятам сказали классическое: «Мы вам перезвоним». Кастинг - это, конечно, весело, но помимо языковой подготовки и творческой жилки любой бортпроводник должен отличаться отменным здоровьем. Иначе с воплощением мечты можно пролететь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Власти Приморья зафиксируют цены на "морских гадов"
Служебная собака обнаружила "нычку" с телефонами для зэков из Артёма
Тайфуны заденут Приморье лишь по касательной
40 краж и ещё одна: вора-рецидивиста поймали во Владивостоке
Ревнивый обитатель "гостинки" на Луговой из-за ревности порезал свою любовницу
Во Владивостоке продавец телефонов обезвредила грабителя с ножницами
В Приморье чипировали гастарбайтеров
В Приморье никак не успокоятся дожди
Зловещие тайфуны рассыпятся, не дойдя до Приморья
1 сентября в Приморье: удобства на дворе, но терроризм не пройдет
Жители Владивостока все чаще жалуются на автобусный беспредел
Провалившийся мост во Владивостоке станет вдвое шире
Четыре стихийных свалки за неделю разгребли во Владивостоке
Десятки миллиардов рублей потратят на социалку Дальнего Востока
Коммерсанта в Приморье оштрафовали на 100 тысяч за экономию
Приморец торговал вразвес патронами к ТТ
С начала года Почта России отремонтировала 862 отделения
Проезд на отрезанное дождями село откроют в Приморье к вечеру
Эвакуаторщик раскурочил дорогой джип во Владивостоке