Почему во Владивостоке запретили делать клумбы из старых автошин?

СЕГОДНЯ 01:58 2018-08-24T01:59:18+03:00

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Мир, как говорится, не будет прежним.

В новых правилах благоустройства Владивостока прописан запрет на нецелевое использование автомобильных покрышек.

Здесь надо сделать небольшое лирико-историческое отступление.

Дело в том, что покрышка во Владивостоке – больше, чем покрышка.

Она к сегодняшнему дню, спустя почти три десятка лет дикого и тотального автомобилизма, превратилась из «резино-металло-тканевой оболочки, установленной на обод диска и обеспечивающей контакт транспортного средства с дорожным полотном», в самый настоящий культурологический феномен, который выходит далеко за пределы автодорожной сферы.

Некоторые покрышки сразу попадают в ад: их сжигают, и они уходят в небо жирным зловонным дымом. Другие попадают в чистилище в виде стихийных свалок. Третьим за особые заслуги даруется вторая жизнь – они становятся элементом дворового благоустройства. Это шинный рай.

Из старых покрышек во Владивостоке устраивают мини-клумбы, символизирующие единение технократии и природы, или ограждения для мега-клумб. Ими ограничивают площадки самого различного назначения. Порой покрышки выступают в роли бордюра, мешающего парковаться на газоне, или в качестве спортивного снаряда (ряд наполовину вкопанных в землю покрышек, по которым полагается прыгать). В своё время я по просьбе руководства детского сада, куда ходил мой сын, принял участие в изготовлении огромной гусеницы из покрышек и старого таза, заглубленных в землю.

Умельцы делают из покрышек лебедей и раскрашивают их.

Недавно во Владивостоке в арт-резиденции «Заря» прошла выставка дуэта художников SASHAPASHA, в которой старые покрышки и изделия из них заняли заметное место.

Недавно во Владивостоке прошла выставка дуэта художников SASHAPASHA, в которой старые покрышки заняли заметное место. Фото: арт-резиденция "Заря"

Наконец, покрышки с недавних пор стали понятием политическим, если вспомнить, с чего начинался украинский майдан (не в этом ли вообще настоящая причина «наезда» на покрышки?).

Гуляешь, бывало, с детьми и рассматриваешь покрышки, то и дело попадающиеся на глаза: вот зимняя, вот летняя, вот съеденная сбоку, вот налысо истёртая, вот с грыжей, вот с боковым порезом, а вот вполне живая на вид… «Иокогама», «бриджстоун», «данлоп», иногда попадается даже какая-нибудь «омскшина».

Покрышки к дню сегодняшнему стали столь же заметной частью городского пространства, как, например, размножившиеся в позднесоветское время по всему СССР бетонные заборы «ПО-2» дизайна архитектора Бориса Лахмана (с характерными рельефными ромбами). Или, скажем, белёные стволы деревьев. Кстати, побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах Владивостока теперь тоже запрещена – концепция борьбы с вредителями изменилась.

Не удивлюсь, если археологи будущего, раскапывая залежи нашей эпохи, введут термин «культура покрышечных куч».

Но вот одним росчерком пера на второй жизни стёртых покрышек поставлен крест. «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа», принятые городской думой 9 августа, запретили употреблять на территориях общего пользования автомобильные покрышки «в качестве декоративного ограждения и малых архитектурных форм».

Решение думы – эпохальный культурологический сдвиг в нашем самом автомобилизированном городе (раньше я этим статусом гордился, сейчас верх берут иные чувства: неужели город – для машин, а не для людей? Так он уже и не для машин: ни проехать, ни припарковаться; получается, город для никого?).

Запрет, конечно, вполне объясним. Во-первых, отработанные покрышки – отходы 4-го класса опасности (всего этих классов пять; считается, что у покрышек низкая степень опасности для окружающей среды, но всё-таки она существует). Во-вторых, к эстетической стороне покрышечных клумб есть серьёзные вопросы, хотя на этот счёт мнения могут разделиться.

Впору торжественно попрощаться с покрышками, столько для нас сделавшими.

Шинный рай на улице Адмирала Юмашева. Фото: Instagram/ asyrtsov

Вопрос – что теперь: куда девать валяющиеся грудами покрышки? Утилизировать, что тоже стоит денег, или изготавливать из них резиновую крошку для стадионов по старому советскому принципу «отходы – в доходы»?

Ещё один вопрос – из чего теперь делать клумбы, ограждения и прочие «малые архитектурные формы».

Третий вопрос – кто будет за всем этим следить, контролировать и наказывать. Без контроля и санкций любая строчка в правилах благоустройства так и останется неживой. Будут ли демонтировать уже наличествующие во всех дворах Владивостока инсталляции из покрышек, включая и нашу гусеницу, или же запрет касается лишь новых творческих планов?

И не придёт ли вслед за покрышками очередь, например, металлических аэродромных пластин, из которых в каждом населённом пункте Приморья изготовлено столько заборов – почти как из плит Лахмана?

Тем, кому ментально сложно расставаться с покрышками, советую чаще ходить в порт. Использовать покрышки в виде кранцев, свисающих с судовых бортов, никто не запретил. По крайней мере, пока.