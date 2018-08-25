2018-08-25T04:50:25+03:00
Общество

Приморье снова смыло: многие сёла и посёлки отрезаны водой

Едва дорожники Примавтодора успели восстановить размытые проезды, как на край обрушился новый ливень, и всё надо начинать заново
Игорь Сорокин
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фото - ГУ МЧС Приморьяфото - ГУ МЧС Приморья
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Проливные дожди, принесённые в Приморье тайфуном "Soulik", вновь размыли едва налаженные проезды ко многим сёлам и посёлкам.

Как сообщают жители Приморского края в соцсетях - в основном, Instagram - ночные ливни размыли дорогу на Корсаковку, восстановленный неделю назад проезд на Смоляниново (трасса Артем-Находка), перекрыто движение в Михайловку (есть проезд через Воздвиженку и объезд через Уссурийск.

По сообщениям, ожидающим подтверждения из МЧС, переливы дорог зафиксированы на дороге в Васильевку, нет проезда в село Дальнее от дороги в Турий Рог, затоплена дорога в Мельгуновку (пока действует объезд).

Кроме того, нет проезда в Духовское, от Полтавки до пункта пропуска на китайской границе, переливы в Покровке, на дороге в Синельниково и Богуславку.

Напомним, что тайфуны Soulik и Cimaron спровоцировали в Приморском крае сильные дожди, идущие с 22 августа. По прогнозам метеорологов, погода улучшится лишь в начале будущей недели. При администрации Приморья создан оперативный штаб, координирующий срочные меры по жизнеобеспечению отрезанных большой водой населенных пунктов.

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