Борис Кубай рассказал о новом тайфуне, который может угрожать Приморью

СЕГОДНЯ 06:44 2018-08-26T06:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Дожди в Приморье закончатся только 1 сентября. Даже несмотря на то, что тайфун «Soulik» сегодня окончательно прекратится, в крае сохранится сложная паводковая обстановка. Об этом порталу «Примпогода» рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Главный синоптик края сообщил, что уже сегодня в Приморье прекратятся осадки. Однако на грядущей неделе в регионе еще будут дожди, и это негативно скажется на гидрологической обстановке.

По словам Кубая, осадки от тайфуна «Сулик» разделились на две основные зоны. Первая зона осадков – это запад Приморья. С 21 по 25 августа в Полтавке, например, суммарно выпало 147 миллиметров осадков, это 115% от месячной нормы. В Уссурийске выпало 109 миллиметров – 70% от месячной нормы. Второй очаг дождей – это район Находки и Партизанска. Там уже суммарно выпало 190 миллиметров осадков, что составляет 60 % от нормы. Это вызвало серьезные подъем уровня воды в крупных реках.

– Самая неблагоприятная ситуация сложилась в бассейне реки Раздольная. Уже в районе села Новогеоргиевка она превысила критические отметки. Разлив воды идет по опасному сценарию. В районе Уссурийска продолжаются подъемы уровней малых рек до 3 и более метров, – сообщил Борис Кубай.

По его словам, к настоящему моменту разлив реки достиг критерия опасного гидрологического явления. Учитывая, что дожди в этом районе Приморья прекратятся только 31 августа – 1 сентября, прогноз звучит пугающе.

Река Раздольная сегодня. Фото: @kostya_kc

В то же время, в начале сентября над Китаем может образоваться новый циклон, который может ударить по западной части Приморского края. Однако даже в промежуток между этими ударами стихии в регион может снова прийти непогода.

– На синоптической карте образовался новый тайфун «Джебу», двадцать первый по счету в этом году. Как он себя поведет? Будем за ним следить, пока бы не хотелось говорить, что он выйдет на Приморье. Но ситуация настораживающая, – с грустью резюмировал главный синоптик Приморья.