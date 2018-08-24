2018-08-24T11:41:17+03:00
Общество

В Приморье снова заговорили о переносе начала учебного года

«Замороженную» идею депутат Заксобрания собирается оформить в конкретный законопроект
Оксана КИСЕЛЁВА
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Чемерис считает, что заодно с переносом учебного года может улучшиться и ситуация с авиабилетамиЧемерис считает, что заодно с переносом учебного года может улучшиться и ситуация с авиабилетамиФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Перед 1 сентября в Приморском крае снова заговорили о переносе Дня знаний и начала школьных уроков на более позднюю дату. В эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» на эту тему высказался отец троих школьников и депутат Законодательного собрания Игорь Чемерис. Глядя на дождь и Золотой мост за окном студии, гость заметил, что лето уже почти прошло, «вернее, отсутствие лета, и это - такая маркерная ситуация».

- Я считаю, что нам ничто не мешает сместить окончание учебного года на 15-20 июня, и начинать его тоже позже. Осенний сезон у нас – долгий, хороший, море, солнце. Не трогать только выпускные 9 и 11 классы, но что касается всех остальных учеников, то перенос - это на самом деле необходимость. Мы уже давно с коллегой-депутатом Геннадием Иннокентьевичем Лазаревым хотели реализовать эту инициативу, и я убежден, что мы должны к ней сейчас вернуться. Учебный год должен начинаться, исходя из климатических условий каждого субъекта РФ – так же, как сейчас у субъектов есть право устанавливать время, - считает председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан.

После того, как у самих депутатов закончатся летние каникулы, Чемерис собирается подготовить и внести на рассмотрение в Заксобрание соответствующий законопроект. По его мнению, если 1 сентября перенести на 15-ое, то ученики и их родители успеют лучше отдохнуть. Кроме того, им проще будет вернуться на самолете во Владивосток, если выбрали отдых за пределами края.

- Я летал на днях в Москву на совещание, и самолет битком забит. До этого мне нужно было в Хабаровск – так билет эконом-класса туда-обратно стоил 35 тысяч рублей (!). Для сравнения: если бы мы полетели из Сеула в Пусан, билет стоил бы 100 долларов туда и обратно, 6-7 тысяч рублей, - отметил гость утреннего эфира.

Авторитетный приморский политик впервые стал гостем на радио «Комсомольская правда»-Приморье» Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Авторитетный приморский политик впервые стал гостем на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

1 сентября Игорь Чемерис ждет одновременно с тревогой и с радостью, и почти каждый год в этот день приходит в школу вместе с детьми. Наблюдает, сравнивает с тем, что было в его детстве и, говорит, наличие интернета, современного оборудования, конечно, играет в пользу образовательных учреждений 21 века.

- Но у нас еще гораздо больше минусов, чем мы получили плюсов. Это вопрос касается и кадровой подготовки молодых педагогов, и вопрос физического состояния наших школ: то есть нам уже катастрофически не хватает новых зданий. Многим школам в Приморском крае – по 50, 70, а то и больше лет.

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