2018-08-24T11:41:17+03:00
Происшествия

Из-за непогоды в Приморье затопило поселок

Тайфун «Soulik» грозит обернуться настоящим наводнением [фото; видео]
Пётр КАМУШКИН
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Такую картину жители видят четвертый год подряд. Фото: mark2_cheТакую картину жители видят четвертый год подряд. Фото: mark2_che
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Уже ночью в Приморском крае могут начаться серьезные затопления. Речь идет, прежде всего про Октябрьский район, где уже складывается опасная ситуация. Дожди, которые принесет тайфун «Soulik», могут стать причиной катастрофы.

Жители Приморья со страхом ждут удара тайфуна «Soulik». Сильные ливни, которые уже через несколько часов должны прийти в край, грозят обернуться нешуточным наводнением. Из берегов может река Раздольная. Уровень воды там до сих пор поднимается – буквально на глазах у перепуганных очевидцев. Первые переливы в районе реки начались еще днем, когда затопило участок дороги в Октябрьском районе, на дороге между Покровкой и Пограничным. К настоящему времени там сделали временную переправу.

Временная переправа. Фото: bigbro.ussuryisk

Временная переправа. Фото: bigbro.ussuryisk

Под воду уже частично ушел поселок Новошахтинский. Как отмечают местные жители, эта ситуация повторяется четвертый год подряд. У людей затопило придомовые территории и огороды.

Новошахтинский затопило!.

Сейчас особенно серьезная ситуация наблюдается возле села Новогеоргиевка Октябрьского района. Синоптики предупреждали о том, что там очень вероятны подтопления. Их прогноз, кажется, может сбыться.

А вот такая картина наблюдается в районе села Корсаковка (входит в состав Уссурийского городского округа).

Ситуация в Корсаковке.

Затопления начались и в других районах Приморья. Вот такая ситуация наблюдается на одной из дорог возле поселка Сибирцево.

В Приморье уже появились первые пострадавшие. По информации «Вести. Приморье», в Михайловском районе утонул легковой автомобиль. Возле села Васильева разлился один из притоков Раковки. Вода полностью затопила один из участков местной дороги. Местный житель решил, что на своей легковушке сможет проехать по бурлящему потоку – но просчитался. Машина заглохла от гидроудара.

Водитель явно не рассчитал своих сил. Фото: vestiprim.ru

Водитель явно не рассчитал своих сил. Фото: vestiprim.ru

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