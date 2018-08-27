«Когда видишь на дороге неадеквата, думаешь - как ему дали права?»: психиатр высказался в эфире «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 06:25 2018-08-27T06:29:22+03:00

По словам Максима Артамонова, всё больше и больше людей будут проходить обследование в «шапочке»

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Участником прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье» стал главный врач краевой психиатрической больницы Максим Артамонов. В том числе он рассказал об особенностях работы медкомиссии, которая выдает разрешение на получение оружия и на вождение автомобиля.

— Эти комиссии, где заключение выдаем мы и наркологи, проводятся в строгом соответствии с приказами Минздрава и постановлениями правительства. Нужно иметь постоянную регистрацию на нашей территории, не менее 5 лет. Если меньше, то несите справку, что не состоите на учете по месту прежнего проживания, — отметил собеседник со знаменитой во Владивостоке улицы Шепеткова.

По его словам, сейчас, когда ученики автошкол сами добывают такие справки, освидетельствование проходит гораздо быстрее. Раньше специалисты с Шепеткова могли неделями и месяцами ждать ответов из других регионов на официальные запросы.

— Причем водителям категории С и выше, которые работают по профнайму, — в обязательном порядке проводим электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ). Раньше на это смотрели сквозь пальцы, теперь уже - нет. Здесь не должно быть двойных стандартов: когда гражданин приходит на комиссию, и ему предлагают полное обследование, он возмущается, но с другой стороны, когда он видит на дороге неадекватного человека, он говорит: «Как ему дали права?! Как он прошел психиатра?!». И мы по мере возможности будем все больше и больше охватывать население полным обследованием, потому что требования к психиатрии сейчас повышаются, — отметил Максим Артамонов. — Возможно, что скоро государство обяжет нас отвечать за выданные заключения в определенный промежуток времени: год-два-три, и значение тех заключений, которые выдают наши доктора, будет очень высокое. Поэтому будем требовать досконального обследования и получения всех сведений.