Третий день потопа: Приморье до сих пор не пришло в себя после тайфуна «Soulik»

СЕГОДНЯ 07:29 2018-08-28T08:30:59+03:00

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Приморский край постепенно отходит от масштабных паводков, вызванных тайфуном «Soulik». На большинстве рек края наблюдается снижение уровня воды. Впрочем, в отдельных районах ситуация по-прежнему опасная.

Уссурийск: ни дорог, ни спасателей

Продолжает тонуть Уссурийск. Вода ушла из большинства районов города – но, по всей видимости, паводок просто переместился в микрорайон «Междуречье». Под воду ушли улицы Александра Францева и Выгонная. Вода в настоящее время прибывает.

До сих пор заливает район остановки «Семь ветров». В настоящее время там работает с десяток пожарных машин – они откачивают прибывающую воду. Без их помощи все окрестности давно бы уже утонули.

Район "Семи ветров". Фото: mark2_che

В пригороде Уссурийска с самого утра наблюдается разлив местного озера лотосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/666083" frameborder="0"></iframe> Разлилось озеро с лотосами.

Но, пожалуй, наиболее печальная ситуация наблюдается в районе Солдатского озера. Район Степного переулка уже третий день отрезан от всего остального города. Улица практически целиком ушла под воду. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала местная жительница Ольга Юферева.

– У нас затопило, наверное, пятьдесят домов. Некоторые из них залило водой по самую крышу. В моем доме воды по колено было, сейчас она уже ушла. С самого начала затопления про нас просто забыли. Никаких спасателей не было. Вчера к нам, единственное, приплыл на лодке какой-то городской депутат. Фотографировал. Люди у него спросили – что им теперь делать, когда ситуация улучшится. Он в ответ бросил: «Долго объяснять». Что-то пробубнил и уплыл, –пожаловалась горожанка.

Магазина в затопленной зоне нет – ближайший находится на улице Ивасика, и добраться до него непросто. Пенсионерам такой путь дается с трудом. При этом подвоза припасов местным жителям никто не организовал.

По-прежнему нет транспортного сообщения с рядом населенных пунктов Уссурийского городского округа: селами Красный Яр, Линевичи, Кондратеновка, Кроуновка, а также станцией Лимичёвка. Третий день отрезано от остального края село Утесное. Зону затопления можно преодолеть только на лодке: вместо дороги там бурлящий поток глубиной в полтора метра. Между тем, дорожные службы смогли восстановить проезд к селам Корсаковка и Яконовка.

Большая вода

Сегодня утром паводок добрался да Ханкайского района – там разлилась река Комиссаровка. Транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами прекратилось. Впрочем, местные власти загодя подготовились к непогоде. Как сообщают местные жители, сразу после подъема воды на месте перелива организовали лодочную переправу. Так что связь с «большой землей» там еще есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/666085" frameborder="0"></iframe> Разлив Комиссаровки, Приморье.

Опасная обстановка сохраняется в Надеждинском районе Приморья. Минувшим вечером большая вода пришла в поселок Раздольное. Там затопило 10 домов с населением 17 человек. Синоптики прогнозировали паводок в Тереховке, но, к счастью, от разлива реки никто не пострадал.

Район Раздольного после паводка. Фото: instagram.com

В селе Кокшаровка Чугуевского района также наблюдаются небольшие затопления: под воду ушло несколько огородов.

По данным Примгидромета, на реке Раздольная сейчас наблюдается спад. Однако уровень воды там поднимался вплоть до минувшего вечера, так что ситуация остается напряженной. В Октябрьском районе сохраняются переливы двух участков автомобильной дороги Покровка–Полтавка. Затруднено транспортное сообщение с селом Заречное, проезд возможен на автомобилях повышенной проходимости, в том числе по объездной дороге через село Алексее-Никольское. Через это же село можно проехать в Гранатовку, где размыт мост.

Между тем, в Октябрьском районе, на границе с Китаем обстановка стабилизируется. К вечеру затопленной останется только пойма реки.

Сильный разлив наблюдается в Черниговском районе. Там из берегов вышла река Илистая (приток Раздольной) и затопила пойму.

Примечательно, что на большей части края наблюдается улучшение погоды. Дальнереченск, Находка, Волчанец, Арсеньев, Артем, Ливадия – в этих и других населенных пунктах вылезло солнце, температура воздуха там составляет 20 градусов и выше. Если так пойдет дальше, то Приморье скоро окончательно оправится от удара стихии.