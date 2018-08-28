Две девушки из Владивостока вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2018»

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-28T09:59:49+03:00

Уроженки Приморья еще ни разу не побеждали в этом конкурсе. Фото: vk.com

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Сразу две жительницы Владивостока вышли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис – 2018». За победу им придется сразиться друг с другом – и с еще 67 конкурентками.

Первой полуфиналисткой стала 25-летняя Ирина Байрамгулова. Она работает специалистом по документообороту в крупной рыбодобывающей компании. Как следует из ее анкеты, она занимается рукоделием, любит детей и мечтает о большой семье.

Ирина - документовед-рукодельница. Фото: missoffice.ru

Ее землячка – 21-летняя Юлия Семенютина, которая трудится дизайнером в архитектурной фирме. Как утверждает конкурсантка, она целеустременная и образованная (хотя высшее образование она, судя по всему, еще не получила). «Мне помогает умение слушать и слышать людей, понимать, доверять и ценить тех, кто меня окружает», – безапелляционно заявила она в своей анкете.

Юлия - дизайнер, которая умеет слушать людей. Фото: missoffice.ru

Впрочем, ни навыки рукоделия, ни умение слушать в этом конкурсе девушкам не понадобятся. «Мисс Офис» – это обычный конкурс красоты. 69 полуфиналисток будут соревноваться между собой в красоте, умении дефилировать, творческих навыках… Главный приз конкурса – 2 миллиона рублей. 30 финалисток конкурса примут участие в финальном шоу, которое состоится в Москве в конце года.

Нынешний конкурс «Мисс Офис» – девятый по счету. До этого уроженки Приморья не выигрывали конкурс. Кто знает, может, в этот раз им улыбнется удача.