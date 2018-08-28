Приморский танкер неудачно пытался сбежать из Южной Кореи

СЕГОДНЯ 10:37 2018-08-28T10:42:10+03:00

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Сегодня в Южной Корее арестовали российское судно «Палладий». Корейские власти задержали его в порту Пусан еще 29 июня из-за долгов судовладельца. Этим утром экипаж танкера попытался попросту сбежать из-под бдительного присмотра корейских властей.

Об этом «Комсомолке» сообщили во владивостокском морского спасательно-координационном центре.

– Танкер без должного оформления вышел из порта. На выходе из Корейского пролива его задержали, сейчас «Палладий» буксируют обратно в порт, – рассказал представитель ведомства.

Пока неизвестно, кто стал инициатором побега: недовольные моряки или судовладелец. По его словам, российские дипломаты уже знают о произошедшем. Работники МИДа помогут морякам, чем смогут. Им, вероятно, придется «разруливать» конфликт.

Как ранее писала «Комсомолка», на борту «Палладия» находится 8 моряков. Пять месяцев назад у них начались проблемы с зарплатой. После постановки на рейд морякам вообще перестали что-либо платить. На танкере также не было нормального снабжения: у моряков оставалось очень мало еды, воды и топлива. После этого они обратились в Дальневосточный профсоюз моряков. Его руководитель Николай Суханов связался с администрацией порта Пусан. После этого танкер задержали до полной выплаты долгов по зарплате.

В компании-судовладельце «Дальтранс» объясняют проблемы «неожиданным дорогостоящим ремонтом». Дескать, после осмотра танкеры выяснилось, что там сломалось вообще все. Однако это выглядит лукавством – судно давно дышало на ладан. Только в прошлом году «Палладий» несколько раз ломался в открытом море.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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