2018-08-30T09:12:33+03:00
Общество

Россельхознадзор: Молоко «Фермерское подворье» оказалось фальсификатом

Представитель ведомства в Приморье рассказала, каким еще торговым маркам не стоит доверять
Оксана КИСЕЛЁВА
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Приморские специалисты считают, что производитель из Благовещенска поступает нечестно с покупателями.Приморские специалисты считают, что производитель из Благовещенска поступает нечестно с покупателями.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Качество привозной «молочки», которую продают в торговых точках Приморья, не всегда соответствует заявленному производителем. «Неуд» от представителей Россельхознадзора по итогам проверок получила продукция из Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Впрочем, и местному пищепрому тоже досталось. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» рассказала заместитель начальника управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун.

— У нас в Приморском крае очень мало производителей молока. Больше завозной продукции, хотя были времена, когда на один район приходилось 3-4 крупных производителя, а сейчас и экономические условия другие, и экология. Если не говорить о тех производителях, которые уже завоевали покупателя своим качеством, — это в основном детская продукция, такая как «Данон» и привозная из Москвы — то больше претензий к тем продуктам, которые завезены из близлежащих регионов. Это Хабаровский край и Амурская область. Здесь, конечно, картина не очень приятная. Практически во всем молоке было наличие сухого молока, то есть должна была стоять надпись не «молоко», «молочный продукт». В московском молоке такого не было, только в сливочном масле, — отметила Ковтун.

По ее словам, производители идут на ухищрения, чтобы повысить стоимость продукции. Хотя по закону должны отражать на упаковке всю информацию о реальном составе. Фактически же «добивают» процент жирности за счет сухого молока или вообще добавляют стерины — растительный белок.

Вместо молока в торговые точки Приморского края порой попадает "молочный продукт". Фото: PressFoto

Вместо молока в торговые точки Приморского края порой попадает "молочный продукт". Фото: PressFoto

Ведущие предложили Марине Ковтун назвать конкретные торговые марки «провинившейся продукции», и она уточнила:

— Если говорить о молоке и твороге, то это «Фермерское подворье» из Благовещенска. К производителю очень много претензий, и не только с нашей стороны, а еще и у Роспотребнадзора, и администрации края. Это — песня не первого дня, об этом очень много говорят. Люди пишут заявления, обращения по поводу качества продукции именно этого производителя. Пить это молоко, конечно, можно: в «Фермерском подворье» нет ни ядов, ни мышьяка, но там оказалось сухое молоко и неправильный жирно-кислотный состав. То есть в сущности это – фальсификат: вы пришли за молоком, а купили молокосодержащий продукт. Стоимость должна быть другая. По отношению к покупателю это нечестно. А в Хабаровском крае есть молоко под названием «Лазовское»: я его и сама брала, вкуснейшее, но – там тоже выявили сухое молоко.

По поводу продукции приморских предприятий гостья эфира «Комсомолки» заметила, что у специалистов были претензии к творогу Артёмовского молокозавода, несоответствие по органолептическим показателям. «Подкачали» запах и цвет.

На вопрос, пьет ли она сама молоко, и какое именно покупает, представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ответила:

— Обычное пастеризованное. И стараюсь все-таки брать местное молоко, производителей из Партизанска либо Арсеньева. Я им доверяю.

Представитель Россельхознадзора Марина Ковтун прошлась не только по привозному фальсификату, но и по приморской продукции Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Представитель Россельхознадзора Марина Ковтун прошлась не только по привозному фальсификату, но и по приморской продукцииФото: Максим КАВАЛЕРОВ

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