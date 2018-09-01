Певица и актриса из Владивостока погеройствовала с Брюсом Уиллисом

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-01T08:35:02+03:00

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Под занавес лета в мировой кинопрокат вышел очередной боевик с красиво стареющим Брюсом Уиллисом в главной роли. Сюжет «Расправы» (в оригинале — Reprisal) исчерпывается ее же слоганом «Жизнь за жизнь» и не обещает ни эффектных твистов, ни блестящего финала. Кого же в конце 2018 года впечатлит такой starter-pack?! Как минимум, жителей Владивостока — ведь главную женскую роль «Расправы» исполнила 27-летняя Натали Юра, уроженка Владивостока, в родном городе больше известная как Наташа Степанченко.

Еще 10 лет назад девушка, отучившись в Лондоне, отправилась воплощать свою американскую мечту в нью-йорскую бизнес-школу Sage College, где завела немало полезных знакомств. За плечами Наташи-Натали остались и актерская школа Ли Страсберга, и съемки в короткометражке, и несколько танцевальных синглов (в «доютубовскую» эпоху, впрочем, не задерживавшихся в хит-парадах). Фантастический боевик «Осечка» с Дольфом Лунгреном не стал, да и не мог стать заметным кинособытием, но пополнил портфолио Юра и добавил столь необходимых в Голливуде знакомств.

Однако родной Владивосток впервые заговорил о не лишенной таланта девушке лишь в 2017 году, когда свет увидела чеховская кинодрама модного режиссёра Юрия Грымова «Три сестры». На съемочной площадке Натали Юра работала с такими тяжеловесами, как Максим Суханов и Александр Балуев, фильм ожидаемо попал в программу Московского кинофестиваля и дал Натали возможность пройтись по красной дорожке не только в Москве, но и во Владивостоке — на «Меридианах Тихого».

И вот — «Расправа» с Уиллисом и Фрэнком Грилло, блиставшим в двух частях «Судной ночи». Премьера триллера в «мёртвый сезон» ставит под сомнение кассовые перспективы, но для карьеры Натали Юра это явно шаг наверх, причем даже через ступеньку.

Как рассказала сами Натали, "работать с Уиллисом было захватывающе, ведь его огромный опыт делает каждый совет, полученный на площадке, просто бесценным. Мне досталась роль, о которой можно мечтать - я в эпицентре событий. совершаю геройские поступки".

Кстати

Настоящее имя Натали Юра — Наталья Степанченко, она дочь того самого Юрия Степанченко, что возглавлял «ДВ Стройсвязькомплект» и даже служил народу в Законодательном Собрании Приморья четвертого созыва.

Имя Степанченко связывают с командой экс-губернатора Сергея Дарькина и долгими судебными тяжбами вокруг дорогой недвижимости в центре Владивостока, был в его биографии и арест сотрудниками Интерпола. Сейчас Юрий Васильевич постоянно проживает в США.