Жёлтый туман, или 400 лет вместе

СЕГОДНЯ 04:27 2018-08-31T04:27:19+03:00

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Ровно 400 лет назад, 1 сентября 1618 года, в Пекин пришла первая русская миссия томского казака Ивана Петлина. Юбилей российско-китайских отношений – повод вспомнить удивительно живучий миф о «жёлтой угрозе».

О том, что Дальний Восток «неизбежно» отойдёт Китаю, говорят представители и либерального, и консервативного лагерей. Они убеждены, что Китай мечтает о нашей территории и ресурсах и вот-вот всё отнимет. Или Москва сама отдаст. И что Дальний Восток – уже «наполовину китайский…»

Давайте посмотрим, на каких принципах строятся российско-китайские отношения. Это, помимо прочего, «поддержка и учёт коренных интересов друг друга» и «невмешательство во внутренние дела друг друга». В июне Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о совместном формировании «более справедливого и рационального полицентричного миропорядка». А вот и практический шаг: в сентябре Россия проведёт военные учения «Восток-2018» с участием китайской армии.

Недавно слушал лекцию видного дальневосточного востоковеда, член-корреспондента РАН Виктора Ларина о китайской политике. Она строится вот на чём: для предотвращения внешних угроз Китай должен быть единым и сильным. Задачи внешней политики КНР – обеспечить национальный суверенитет, а также мирное и стабильное международное окружение.

Фактически став одной из мировых держав, захватывать планету Китай не намерен. К России территориальных претензий у него нет. Не говоря о том, что сам факт наличия претензий ещё ничего не значит.

Но скептикам уверения в «стратегическом партнёрстве» Китая и России кажутся лукавством. Они упорно верят в секретные протоколы пекинских мудрецов. А дальше всё происходит по законам параноидального бреда. С Дальнего Востока уезжают – значит, регион сдают. Строится мост или верфь – это «предпродажная подготовка». Если из КНР приходит долгожданный инвестор – они ахают: «китайцы всё скупили».

"Автобус дружбы" в приграничном городе Суйфэньхэ, который приморцы ласково называют СунькойФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Не понимаю, откуда взялся этот иррациональный страх перед Китаем. Может быть, его внушает русским Америка, опасаясь евразийского союза дракона с медведем? Или китайскую карту разыгрывают хитрые дальневосточные губернаторы, выторговывая преференции у Кремля? Или же наша синофобия имеет чисто антропологические корни и китайцы уже в силу внешних отличий воспринимаются как «чужие»?

Не принято говорить об исторической вине Европы перед Китаем. Хотя это ведь Европа развязывала против Китая опиумные войны. А возникавшие бунты усмиряла опять же европейская коалиция, включая и Россию. Не Китай грабил и давил Европу – всё было ровно наоборот, но боимся мы почему-то Китая. Казалось бы, у России куда больше оснований опасаться Запада, откуда столько раз приходили чужие армии. НАТО, террористы, США – кто угодно, но почему Китай? Из-за Даманского? С турками, шведами, французами, немцами Россия воевала куда чаще и страшнее. Но мы же не боимся, что турки заберут Крым, а шведы или финны – Выборг…

Кто вообще решил, что китайцам нужен наш Дальний Восток? Почему не Вьетнам, к примеру? Или не Монголия? Нет ли оснований у самого Китая подозревать, что Россия вслед за Крымом вспомнит о Порт-Артуре и КВЖД? Чем мнение о «неизбежном» возвращении Аляски в Россию более абсурдно, чем миф о «жёлтой угрозе»? У кого, по Блоку, более раскосые и жадные очи?

Времена Владимира Арсеньева, воевавшего с хунхузами, давно прошли. С 1930-х во Владивостоке сколько-нибудь заметного числа китайцев не было (да и когда было, никто Приморье не отдал). В 1990-х они появились вновь – торговцы, парикмахеры, рестораторы… – но в небольшом числе: пара-тройка рынков, гроздь кафе-«чифанек»… Завязавшиеся контакты с китайским приграничьем помогли нам выжить после краха СССР. А после недавнего падения рубля китайских коммерсантов и рабочих во Владивостоке стало ещё меньше (зато возросло число туристов). Вот гастарбайтеров из Средней Азии – полно.

Кажется, в миф о китайской угрозе верят в основном в Москве и окрестностях. Чем дальше от Китая находится автор очередной алармистской статьи, тем истовее он верит в миллионы китайцев, скрытно рассредоточившихся (где? как?) по Дальнему Востоку, и в их планы аннексировать российское Зауралье. Популярна мантра о том, что китайцы «мыслят тысячелетиями», и вот, когда мы вымрем… Так давайте не вымирать – давайте рожать, заселять, осваивать. Проблема именно в этом: дороговизна и некомфортность жизни на Дальнем Востоке, отток населения, невысокая рождаемость… – а вовсе не мифические планы Пекина.

Да и сам Китай, вопреки расхожим представлениям, отнюдь не перенаселён. КНР на самом деле – полупустая страна, подавляющее большинство населения которой сконцентрировано на юге и востоке. Никто не хочет обживать «севера». И тем более не хочет отбирать у России Приморье с Приамурьем, даже если бы это было технически легко.

Китайские туристы кормят голубей на центральной площади ВладивостокаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Хотя китайцев на Дальнем Востоке нет как сколько-нибудь значимой статистической величины и нет совсем как категории политической, отдельные одарённые аналитики – например, в ответ на предложение провести повторный референдум в Донбассе – предлагают провести аналогичное мероприятие в Приморье. Они искренне верят, что в этом случае миллионы китайцев (которых мы не видим в упор, но они где-то есть и даже обладают правом голоса) выступят за включение Приморья в провинцию Хэйлунцзян…

Самое странное, что подобный бред на полном серьёзе обсуждают в СМИ и соцсетях, причём часто неглупые и талантливые люди. Это говорит о кризисе рационального мышления. Как говорится – верую, ибо абсурдно.

Скажу вам по секрету: Китаю может отойти Сан-Франциско. Там недавно китайца даже мэром избирали.