2018-08-31T05:22:45+03:00
Дом. Семья

Мать-героиня: в Приморье нашли самую многодетную самку дальневосточного леопарда

Пятнистая кошка Leo 23F по имени Грация за последние четыре года родила по меньшей мере девять котят
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Леопардэсса Грация и её котенок. Фото: нацпарк "Земля леопарда".Леопардэсса Грация и её котенок. Фото: нацпарк "Земля леопарда".
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На территории "Земли леопарда" выяснили, кто из самок пятнистой кошки принес больше вего потомства. Благодаря фотоловушкам удалось выяснить абсолютную рекордсменшу, настоящую мать-героиню. Самка Leo 23F по имени Грация за последние четыре года родила девять котят.

Специалисты отмечают, что на самом деле её потомство может быть и больше. Ученые опираются на данные мониторинга фотоловушек. Не исключено, что какой-то котенок мог попросту не попасть в объетив камеры. За популяцией самой редкой крупной кошки мира здесь следят более 400 камер на площади в 360 тысяч гектаров, что превышает площадь Москвы в полтора раза. Тем не менее, пятнистая мать-героиня как минимум девять раз за последние четыре года позировала в кадре и каждый раз - с новым котенком. Для "Земли леопарда" это абсолютный рекорд.

Leo 23F Грация. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

Leo 23F Грация. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

Редкие кошки практически всегда фиксируются впервые еще в сопровождении матери. Фотокамеры свидетельствуют о количестве котят у каждой самки, а также наблюдают за их жизнью, воспитанием и ростом.

Котенок Грации - Leo 112F. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

Котенок Грации - Leo 112F. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

Впервые Leo 23F Грация попала в объективы камер еще совсем молодой кошкой, но уже около года спустя принесла свое первое потомство. Тогда, в 2014 году, на снимках с самкой было отмечено два котенка, которые впоследствии получили номера Leo 64M и Leo 65M. В следующем, 2015 году, Грация была отмечена уже с другими котятами, один из которых известен ученым под номером Leo 109M.

Котенок Грации Leo 64M. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

Котенок Грации Leo 64M. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

В 2016 году Leo 23F снова стала мамой. На этот раз у неё родились две «девочки», получившие номера Leo 112F и Leo 121F. Но на этом многодетная пятнистая красавица не остановилась. На снимках 2017 года мать-героиня была зафиксирована уже с тремя другими котятами. Таким образом, согласно данным фотомониторинга, Грация стала матерью не менее девяти котят.

Котенок Грации Leo 65M. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

Котенок Грации Leo 65M. Фото: нацпарк "Земля леопарда".

- Самка Leo 23F - не только многодетная, но и, что немаловажно, очень заботливая мать, - говорит к.б.н Евгения Бисикалова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. - Пятеро из шести зафиксированных взрослых котят этой самки регулярно отмечаются фотоловушками, что является очень хорошим результатом. В дикой природе под влиянием суровых факторов окружающей среды смертность среди детенышей высокая. Однако Грация смогла вскормить, защитить и выпустить во взрослую жизнь большую часть своего потомства. При этом трое других котят, которые сейчас находятся на воспитании матери, мы надеемся, получат идентификационные номера после того, как отметятся перед камерами в текущем году.

Радует ученых и тот факт, что на территории «Земли леопарда» зафиксировано около 40 самок дальневосточного леопарда репродуктивного возраста, что дает надежды на продолжение роста популяции самой редкой крупной кошки на планете.

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