2018-08-31T12:15:55+03:00
Общество

Корейские рыбаки оккупировали воды Приморья

Край переживает настоящее нашествие утлых суденышек из КНДР
Пётр КАМУШКИН
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Инциденты с корейскими лодками фиксируют с начала августа. Фото: facebook.comИнциденты с корейскими лодками фиксируют с начала августа. Фото: facebook.com
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После удара тайфуна «Soulik» к берегам Приморья продолжает прибивать северокорейские рыбацкие шхуны. Подобные происшествия фиксируются буквально каждый день; последний случай произошел в минувший четверг в Хасанском районе. Там недалеко от поселка Зарубино выбросило на берег потрепанную лодку. На борту местные жители обнаружили труп мужчины.

За последние несколько дней в крае произошло уже несколько таких инцидентов. Некоторые из них оказались трагическими. Так, погибшего рыбака нашли на берегу Русского острова. В разбитой бурей лодке местные жители обнаружили труп корейца. Как сообщили в приморском управлении следственного комитета, по этому факту уже идет доследственная проверка.

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Зарубино. Труп рыбака из КНДР
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Четырёх моряков спасли на острове Рейнеке. Одного – в Ливадии. Всего после прохождения тайфуна «Сулик» в приморских водах спасли около 70 иностранных судов. Почти все они принадлежали Северной Корее или Китаю.

Лодка, разбившаяся в Ливадии, тут же стала хитом "Инстаграма". Фото: dpscontrol.ru

Лодка, разбившаяся в Ливадии, тут же стала хитом "Инстаграма". Фото: dpscontrol.ru

Несколько сотен рыбацких шхун укрылись в портах и бухтах Приморья. Приморские пограничники и медики спасли десятки моряков и рыбаков, точное количество пострадавших пока неизвестно. Один из бедолаг угодил в центральную районную больницу посёлка Кавалерово. Из-за тяжелых травм ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас моряк находится в удовлетворительном состоянии. И это последствия только одного шторма!

Подобный наплыв иностранных рыбаков стал совершенно новой тенденцией для Приморья. Все говорит о том, что в этом году край переживает какой наплыв азиатских любителей рыбки. Одним «Суликом» объяснить это не удастся. Инциденты с корейскими шхунами фиксируются в Приморском крае с конца лета. Так, 9 августа к берегу бухты Ахлёстышева на Русском острове выбросило две северокорейские шхуны – разбитые и без моряков.

Одна из "шхун" прибитых к бухте Ахлестышева. Фото: facebook.com

Одна из "шхун" прибитых к бухте Ахлестышева. Фото: facebook.com

На момент обнаружения на борту находились рыболовная сеть и одежда. Самих членов экипажа не было видно – они, вероятно, пропали во время шторма.

Внутри лодок обнаружили рыбацкие сети.Фото: facebook.com

Внутри лодок обнаружили рыбацкие сети.Фото: facebook.com

Если посмотреть на большинство разбившихся у берегов Приморья шхун, становится ясно, почему последствия тайфуна окончились для них плачевно. Эти лодчонки, кажется, перекочевали к нам из позапрошлого века. Эти, с позволения сказать, суденышки в случае сильной непогоды станут плавучей могилой для ее владельца. А рыбаки из КНДР уходят на них в открытое море, за сотни километров от дома!

Тем более непонятно, что корейцы в таком количестве делают в приморских водах. Даже самый мощный тайфун последних лет – «Лайонрок» образца 2016 года – не становился причиной инцидентов с зарубежными рыбаками. По одной простой причине: их не было в таком количестве.

Причина столь бурной популярности пока остается загадкой. В приморском пограничном управлении корреспонденту «Комсомолки» заявили – причина такого наплыва иностранцев им якобы неизвестна.

– Ну прошел тайфун, они все к нам направились спасаться. Больше мы ничего сказать не можем. Какая ситуация была в прошлые годы, я не знаю, – ответственно заявил пресс-секретарь ведомства.

Вот такая вот покрытая мраком тайна. Возможно, нынешнее нашествие рыбаков из КНДР – действительно единичный случай, и больше такого никогда не повторится. А, может, наши азиатские соседи начали массовое расхищение приморских рыбных запасов, и кто-то закрывает на это глаза. Еще вариант: корейцы попросту пытаются сбежать из своей страны. Но это, конечно, лишь предположения.

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