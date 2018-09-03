Часть Владивостока ушла под воду после мощного ливня

СЕГОДНЯ 07:38 2018-09-03T07:39:26+03:00

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Сегодня на Приморье обрушилась очередная порция сильных дождей. Сильнее всего досталось Владивостоку – с самого утра в краевом центре лило как из ведра. Из-за этого сразу несколько улицы ушли под воду.

Сильнее всего залило район автовокзала. Во время сильных дождей Русская традиционно «плывет»; не стал исключением и этот раз.

Район автовокзала. Раскинулось море широко... Фото: dps.control

Примерно с полудня дорога и тротуар возле рынка «Берёзка» превратились в одно большое озеро. Как сообщают местные жители, причиной этого потопа стала практически не работающая ливневая канализация.

В районе автовокзала уровень воды достигал 30 сантиметров. Фото: dpscontrol_125rus

Под водой скрылась дорога на Калинина, в районе торгового центра «Зеленый остров». Причиной этого также стала забитая ливнёвка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/666960" frameborder="0"></iframe> Потопы на Калинина.

Затопило дорогу и в районе остановки «Некрасовская». Огромная лужа затопила весь автобусный «карман». Пассажирам общественного транспорта приходится проявлять чудеса ловкости, чтобы не замочить ноги при посадке или на выходе.

Пассажирам автобусов на Некрасовской нужно постараться, чтобы не замочить ноги. Фото: dpscontrol.ru

Серьезные затопления наблюдаются в пригороде Владивостока. Больше всего проблем – в районе остановки «14-й километр», недалеко от Лесного кладбища. Проезжая часть там быстро ушла под воду. Это стало причиной огромной пробки, которая собралась на въезде во Владивосток. Рассосалась она только недавно.

Потопы в районе 14-го километра стали причиной пробки. Фото: dpscontrol.ru

Огромные лужи уже собираются в центре города – возле стадиона «Динамо» и кинотеатра «Океан». Дождем залило улицу Толстого. А вот такая картина наблюдается недалеко от торгового дома «Игнат».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/666965" frameborder="0"></iframe> Потому возле ТЦ Игнат.

Сильные дожди подпортили настроение и жителям Надеждинского района, где не так давно прошел сильный паводок. Этим утром бурным потоком затопило недавно отремонтированную дорогу возле поселка Соловей-Ключ.

Возле поселка Соловей-Ключ смыло дорогу. Фото: instagram.com

Учитывая, что даже такая, не самая серьезная непогода привела к таким последствиям, на этой неделе Владивосток рискует вообще утонуть. Как ранее писала «Комсомольская» правда», к Приморью на всех прах приближается тайфун «Джеби». В крае уже объявили штормовое предупреждение. Сегодня на юго-западе края ожидаются проливные дожди. На Владивосток и большую часть Приморья основной удар придётся 4 и 5 сентября (15-45 миллиметров, местами – больше 50 миллиметров за 12 часов и менее). С другой стороны, восток края вообще рискует уйти под воду: синоптики прогнозируют мощные паводки. Так что ситуация в приморской столице будет еще не самая печальная.