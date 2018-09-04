2018-09-04T09:52:50+03:00
Общество

Президент России направил приветствие участникам Восточного экономического форума

В этом году в мероприятии примут участие представительные делегации из более чем шестидесяти государств
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приветствие опубликовано на сайте kremlin.ru.Приветствие опубликовано на сайте kremlin.ru.Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к гостям и участникам IV Восточного экономического форума, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке.

Президент России отметил, что за время проведения Форум стал востребованной площадкой для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов, и подчеркнул, что в этом году в мероприятии примут участие представительные делегации из более чем шестидесяти государств.

"Тема нынешней встречи – “Дальний Восток: расширяя границы возможностей” – отражает наше стремление к более тесной интеграции России в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском пространстве.

Для содействия бизнес-инициативам в дальневосточных регионах мы сформировали территории опережающего развития со значительными преференциями для компаний, для запуска новых производств. Создали портовую зону с особым режимом таможенного и налогового регулирования – Свободный порт Владивосток. Реализуем масштабные социальные, инфраструктурные, образовательные и научные программы, проекты, направленные на поддержку экспорта и технологическую модернизацию.

Все это открывает широкие перспективы для партнерства, торговли, долгосрочных капиталовложений, для освоения современных эффективных форм и моделей сотрудничества – в том числе в рамках таких многосторонних структур как Евразэс, ШОС, АТЭС", - говорится в приветственном обращении.

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