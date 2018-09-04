Прививка от гриппа: кому в Приморье её поставят бесплатно

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-04T11:39:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало прививочной кампании стало сегодня темой эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье». Официально с 1 сентября, а фактически с понедельника 3 сентября, можно сделать такой укол в государственных поликлиниках и частных медицинских центрах.

— Конечно, прививка нужна. Когда мы ее делаем, то защищаем себя, в первую очередь, от самого заболевания, а во-вторых, от осложнений. Ведь грипп опасен осложнениями для сердечнососудистой системы – это миокардиты, центральной нервной системы – энцефалиты, также опасен для почек, — отметила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьёва. — При этом не надо думать, что, если сделали прививку от гриппа, то вообще не заболеете. Ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии: эффективность иммунизации – 98-99%.

Заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьёва перечислила тех, кому положена бесплатная прививкаФото: Максим КАВАЛЕРОВ

В Приморье поступила отечественная вакцина «Совигрипп», также есть выбор среди импортных. Этой осенью медики собираются привить не менее 45 % населения Приморского края. В первую очередь вакцинируют детей, начиная с 6-месячного возраста, и взрослых — призывников, медицинских работников, педагогов, студентов, беременных женщин, людей с хроническими патологиями; работников коммунальной сферы и торговли, водителей. Для них государство выделяет бесплатную вакцину.

Чтобы сделать прививку, необходимо подойти в поликлинику по месту жительства, в прививочный кабинет — обязательно с паспортом и медицинским полисом.

— А прежде чем мы сделаем прививку ребенку, необходимо согласие родителей. В школах и детсадах родители получат сейчас уведомления о том, что ребенок подлежит вакцинации против гриппа. И задача родителей – подписать, дать согласие. После этого в школу приходит прививочная бригада, — рассказала руководитель центра вакцинопрофилактики.

Еще одна участница программы «Что приморцу хороШоу», пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова подчеркнула, что участники Восточного экономического форума , который пройдет на острове Русском 11 – 13 сентября, тоже смогут сделать такую прививку. Год назад пример остальным подали главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

— В рамках ВЭФ у нас прививаются министры, иностранные гости. В прошлом году таких желающих набралось более 500 человек, и в этот раз, надеемся, будет не меньше. Коллег-журналистов, которые будут работать на ВЭФ, тоже приглашаю, — сказала Ксения. — Кстати, с тех пор, как я сама начала работать в системе здравоохранения, то поняла, что прививки действительно помогают. Ты можешь заболеть, но все равно чувствуешь себя намного легче. Последние пять лет обязательно прививаюсь, хотя до этого относилась с прохладцей. Но, хочу отметить, ребенка я прививала всегда.

Пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова рассказала, что после прививок болеть гораздо легчеФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Справка КП

Прививочная кампания продлится до ноября. Бесплатная вакцинация против гриппа в Приморье проводится всем детям с 6 месяцев, учащимся 1-11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы. Также в списке - студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, пенсионеры старше 60 лет, беременные женщины, призывники; люди с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечнососудистыми, а также с заболеваниями легких, с метаболическими нарушениями и ожирением.

Взрослые, не входящие в данные группы, могут пройти вакцинацию в частном порядке и за счет работодателей.