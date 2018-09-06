Шедевры Карла Брюллова могут увидеть жители Приморья

СЕГОДНЯ 04:26 2018-09-06T04:24:50+03:00

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Впервые Государственный Русский музей отправил на «гастроли» в Приморье коллекцию поистине бесценных картин. И жители нашего края могут познакомиться с работами Карла Брюллова не по копиям или репродукциям: все произведения, представленные на вернисаже, – подлинники. О выставочном проекте «Великий Карл. Произведения Карла Павловича Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея» рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.

Алена Даценко. Фото: Александр САФРОНОВ.

Уникальный проект

– Как появилась идея столь масштабного проекта?

– Впервые она была озвучена в прошлом году на секции по культуре Восточного экономического форума. Тогда и возникла мысль привезти во Владивосток работы одного из величайших мастеров XIX века, которого еще при жизни называли «Великий Карл». В работе секции принимал участие директор Русского музея Владимир Гусев. И, конечно, посетил Приморскую картинную галерею. Мы предложили ему сделать совместный проект с Государственным Русским музеем. И понимая, что коллекция Русского музея богатейшая – в ней хранятся произведения искусства, начиная со старинных икон и заканчивая работами XXI века, высказали мысль, что хочется видеть работы Карла Брюллова. И не одно произведение, а полноценную масштабную выставку. Директор Русского музея отреагировал очень положительно и предложил подумать об этом. И с этого момента началась работа.

– Почему именно Брюллов?

– Лично моя любовь к Брюллову вспыхнула в год его 200-летия. В честь юбилейной даты в Санкт-Петербурге была устроена большая выставка. И я, будучи еще студенткой Академии художеств, ясно осознала, что, не увидев работы мастера в оригинале, невозможно понять, насколько богатейшая живопись Карла Брюллова, какие тонкие нюансы в его работах. Это дают только подлинники. Уникальность «Великого Карла» состоит в том, что он – единственный из его современников и ближайших потомков, кто создал неповторимую индивидуальную манеру, свой творческий метод.

– Очевидно, что одного желания показать жителям Приморья шедевры недостаточно, организация таких «гастролей» – дело сложное и дорогостоящее, – кто оказал деятельную помощь?

– Мы готовились к этой выставке в течение года. Такие события, действительно, невозможны без поддержки, в том числе административной. И мы рады, что эта выставка состоялась благодаря главе региона Андрею Владимировичу Тарасенко, который одобрил проект. Бесценна помощь специалистов Государственного Русского музея. И отдельное спасибо заместителю директора знаменитого санкт-петербургского музея Григорию Голдовского, который является куратором нашей выставки и владеет неисчерпаемыми знаниями о Карле Брюллове как о художнике и о личности.

Только подлинники

– Что же увидит заинтересованная публика в залах Главных анфилад Приморской государственной картинной галереи?

– Жители Приморья уже знакомились с экспозициями из крупнейших центральных музеев России в Приморской государственной картинной галерее. И всё-таки проект Русского музея поражает размахом и щедростью: для выставки во Владивостоке отобраны 63 произведения, из которых 22 живописные и 24 графические работы Карла Брюллова, а также 17 полотен его учеников и ярких последователей. В экспозицию включены также семь произведений из коллекции Приморской государственной картинной галереи. Кстати, не только приморцы могут прикоснуться к великому искусству. Выставка «Великий Карл» входит в культурную программу четвертого Восточного экономического форума.

– Жаль, что знаменитое полотно «Последний день Помпеи» мы не сможем увидеть в залах картинной галереи…

– Картину размером 4,5 на 6,5 метра весьма затруднительно отправить в «путешествие». Кстати, в Италии Карла Брюллова именно за это полотно считают национальным гением. Но собрание, предоставленное Русским музеем для нашей экспозиции, состоит из самых значимых произведений. Среди этих полотен есть широко известные по многочисленным репродукциям. Такие как «Автопортрет» 1884 года, «Портрет Ю.Тон», «Версавия», «Девушка собирающая виноград в окрестностях Неаполя», портрет брата художника, портрет Великой княгини с дочерью, один из последних автопортретов Брюллова, потрясающая графика, акварели, эскизы к храмовым росписям, эскиз к картине «Последний день Помпеи». Впрочем, в наследии Брюллова не шедевров просто нет. В Русском государственном музее хранится 72 произведения Великого Карла, треть этой коллекции сейчас экспонируется в Приморской картинной галерее.

Равнодушных не останется

– Зарубежные туристы, число которых в Приморье растет в геометрической прогрессии, не обходят вниманием музеи и выставочные залы Владивостока. Будет ли им интересна выставка произведений из коллекции Русского музея?

– Несомненно! Карл Брюллов – единственный русский художник XIX века, стяжавший европейскую, а после смерти и мировую славу. И теперь очень приятно приезжая во Флоренцию, где все пропитано искусством, в галерее Уффицци встретить «Автопортрет» Карла Брюллова. Его работами гордятся лучшие галереи мира в Риме, Болонье, в Вашингтоне, в Нью-Йорке… А во Владивостоке сейчас предоставлена уникальная возможность увидеть целую коллекцию произведений непревзойденного мастера.

– На какую публику в основном рассчитана экспозиция?

– Посетителей выставки ждут роскошные впечатления, независимо от возраста, образования и социального статуса. Каждый найдет, чем восхититься, о чем поговорить, в каких предлагаемых сотрудниками Приморской государственной картинной галереи событиях и акциях поучаствовать – от лекций, экскурсий, мастер-классов – до балов, концертов, конкурсов. Выставка сопровождается уникальными видеоматериалами, предоставленными Русским музеем. Будут проводиться не только экскурсии, но и лекции, консультации, специальные программы, викторины и интерактивные занятия для детей и студентов.

– Рано или поздно картины Карла Брюллова вернутся в Санкт-Петербург – что останется приморцам кроме ярких впечатлений и прекрасных воспоминаний?

– К выставке нами, совместно с Русским музеем, подготовлен красочный, богато иллюстрированный альбом-каталог: перелистывая его, можно будет еще долго вспоминать встречу с творчеством «Великого Карла» на берегах Тихого океана. В каталог вошли все произведения, представленные на выставке, включая те, которые хранятся в фондах Приморской государственной картинной галереи. Это, кстати, является подтверждением того факта, что коллекции галереи формировались из фондов лучших музеев России. Статью для альбома написал Григорий Наумович Голдовский.

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Лекторий:

• 6 сентября – «Вдохновленный эпохой»

• 20 сентября – «Образы Востока в творчестве Карла Брюллова»

• 4 октября – «Страна высоких вдохновений. Итальянские жанры Карла Брюллова»

• 18 октября – «Последний день Помпеи». История создания шедевра»

• 1 ноября – «Эпоха романтизма в изобразительном искусстве»

• 15 ноября – «Жизнь и судьба художника в зеркале автопортретов Карла Брюллова»

• 29 ноября – «Библейские мотивы в творчестве Карла Брюллова»

• 13 декабря – «Последний день Помпеи». История создания шедевра»

• 27 декабря – «Юлия Самойлова и Карл Брюллов. Больше, чем любовь»

• 10 января – «Карл Брюллов – исторические судьбы творческого наследия мастера».

Начало лекций в 17 часов в зале № 8 Главных анфилад. Экскурсии для сборных групп: вторник – воскресенье в 12.00, 14.00 и 16.00. Выставка «Великий Карл. Произведения Карла Павловича Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея» работает до 13 января 2019 года по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12.