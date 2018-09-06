Пришло время уйти от сырьевого экспорта морепродуктов

СЕГОДНЯ 07:45 2018-09-06T07:46:06+03:00

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Международный конгресс рыбаков пройдет в Приморье 4–5 октября. В 13-й раз во Владивостоке соберутся представители предприятий главных рыбодобывающих регионов России. Традиционно ожидаются и зарубежные делегации: из Норвегии, Польши, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Хотя до события остается еще месяц, на официальном сайте Конгресса уже зарегистрировались около 100 участников. Ожидается, что ближе к открытию международной встречи их число возрастет до 300–350. О том, какие проблемы обсудит рыбацкая общественность, рассказал директор краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев.

Сергей Наставшев. Фото: Игорь СЕРОВ.

Новый этап развития

– Сергей Михайлович, какая главная тема в повестке XIII Международного конгресса рыбаков?

– Профессиональный форум будет посвящен обсуждению тех возможностей и вызовов, с которыми рыбаки столкнутся в ближайшие 10–15 лет. Главная тема так и сформулирована: «Рыбная отрасль – новый этап развития». На пленарном заседании в первый день работы конгресса участники обсудят итоги кампании по перезаключению квотных договоров в 2018 году, вопросы электронной ветеринарной сертификации, реализацию программы инвестиционных квот, результаты, перспективы и риски инвестиций в отрасли, зарубежный опыт регулирования доступа к промысловым ресурсам, вопросы модернизации и обновления флота.

– Перспектива изменений в порядке распределения крабовых квот уже не один месяц обсуждается в профессиональных кругах. Что в этом вопросе волнует приморских рыбаков?

– Рыбацкую общественность очень беспокоят возможные изменения в системе распределения объемов уловов. Сейчас действует исторический принцип, когда квоты перезакрепляются за уже работающими предприятиями, если они выполняют условия, поставленные государством. На смену этому порядку предлагается вернуть аукционы. Тогда в торгах сможет участвовать любая компания независимо от профессионального опыта, материально-технической базы и деловой репутации, были бы деньги. Исторический принцип показал свою работоспособность: рыбаки начали создавать свои инвестиционные программы, но с введением аукционов они могут потерять деньги, вложенные в развитие предприятий и строительство нового флота. Этот крайне болезненный для приморских, да и всех дальневосточных рыбаков вопрос Андрей Тарасенко поднял во время встречи с Президентом РФ в июле текущего года.

– Будет ли продолжена тема развития отрасли после пленарного заседания?

– Программа первого дня продолжится панельной дискуссией «Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства». Ее участники дадут прогнозы инвестиционной активности предприятий рыбохозяйственного комплекса в настоящее время и в предстоящие 10–15 лет, обсудят вопросы, связанные с господдержкой отрасли и развитием судостроения и береговой инфраструктуры. Кстати, на территории края действуют более 130 предприятий отрасли. Они получают поддержку из регионального бюджета на приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию производства в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013–2020 годы.

Морские огороды

– Известно, что глава Приморского края обсудил ряд проблем рыбной отрасли в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в том числе и те, что касаются развития аквакультуры. Найдут ли морские огороды свое место в повестке дня Международного конгресса рыбаков?

– В ходе встречи с председателем Правительства России врио губернатора Андрей Тарасенко поднял вопросы, связанные с необходимостью сохранения квот на вылов краба для жителей прибрежных населенных пунктов, определением нового механизма выдачи участков под добычу и разведение аквакультуры, предусматривающего закрепление за одним лицом не только водного, но и земельного участка. Эти темы будут обсуждаться в рамках дискуссии «Марикультура – перспективное направление рыбохозяйственной отрасли». Она состоится во второй день работы конгресса и будет посвящена поиску оптимальных решений госрегулирования искусственного воспроизводства гидробионтов, особенностям оборота продукции «морских огородов», механизмам привлечения инвесторов в перспективную отрасль.

– Насколько развито это направление в Приморье?

– Выращиванием марикультуры в крае занимаются 80 предприятий на площади почти 58 тысяч гектаров. За первые шесть месяцев текущего года произведено почти восемь тысяч тонн гребешка, мидий, устриц, трепанга и ламинарии. За последние пять лет площадь морской акватории под аквакультуру увеличилась в Приморье в три раза. Кстати, в ближайшее время запланированы новые электронные аукционы по предоставлению в пользование рыбоводных участков в крае. Поэтому, полагаю, предстоящая дискуссия на Международном конгрессе рыбаков будет актуальной для морских «огородников». Одним из ключевых мероприятий XIII Международного конгресса рыбаков станет выставка рыбохозяйственных предприятий, где отметят лучшие компании.

– Наш регион называют зоной рискованного земледелия, можно ли это определение применить и к морским огородам?

– В определенной степени да. Циклоны и тайфуны наносят существенный удар по предприятиям, выращивающим аквакультуру. После интенсивных ливней морская вода опресняется и загрязняется, в результате гибнет молодь гребешка и трепанга. Но не меньший, если не больший ущерб наносит так называемое бытовое браконьерство. Морские огороды регулярно подвергаются набегам несознательных граждан, которые потом с хорошей прибылью торгуют ворованными деликатесами. И хотя эта проблема скорее не рыбацкая, а из правоохранительной сферы, врио губернатора дал задание заняться ее решением, ведь страдают наши производители, деньги вращаются мимо бюджета.

Завоевать мировой рынок

– В программу конгресса включена панельная дискуссия «Экспорт рыбопродукции. Стратегия развития». О чем пойдет речь?

– Темы дискуссии: отраслевой экспорт в разрезе целей Указа президента от 7 мая 2018 года, ситуация на мировых рынках, изменения в структуре поставок и «узкие места» в процессе усиления позиций России в глобальной торговле рыбопродукцией. Из всей добываемой рыбы в Дальневосточном бассейне 70 процентов уходит на экспорт. Поэтому все изменения, которые происходят в нашей рыбохозяйственной отрасли, сильно влияют и на международный рынок. Так что диалог будет интересен как нашим производителям, так и зарубежным партнерам.

– Объемы экспорта рыбы и морепродуктов из Приморья ежегодно растут, что должно измениться в этом направлении?

– Действительно, в 2017 году в регионы РФ из Приморья экспортировано почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, что в 2,4 раза больше, чем в 2014 году. Вывезено почти 27 миллионов условных банок рыбных консервов и около 250 тысяч рыбных пресервов, что составляет 157 и 200 процентов соответственно от объемов 2014 года. Проблема отрасли состоит в высокой сырьевой направленности. Мы должны сосредоточиться на глубокой переработке и найти новые рынки сбыта на поле, где конкуренция весьма высока. Эта тема также станет предметом обсуждения участников конгресса.

Кстати

Организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры конгресса – Федеральное агентство по рыболовству, крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ. Представители федеральных и региональных органов власти, руководители и собственники рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, марикультурных компаний, предприятий судостроительной, логистической, проектной и других смежных отраслей могут зарегистрироваться на официальном сайте конгресса http://fish-forum.pro/.