Все сокровища Дальнего Востока соберут на одной улице

СЕГОДНЯ 00:39 2018-09-07T00:44:56+03:00

В этом году выставка в честь Восточного экономического форума привлечёт внимание к сохранности уникальной экосистемы региона [программа]

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Восточный экономический форум, что проводят во Владивостоке уже в четвертый раз, — событие для «особо важных персон». Сами приморцы едва ли задумываются, о чем спорят бизнесмены с политиками за закрытыми дверями кампуса ДВФУ. Зато концерты и выставки, приуроченные к форуму, всякий раз привлекают множество владивостокцев.

Одной из таких экспозиций станет «Улица Дальнего Востока» — 15-16 сентября, когда сам форум уже завершится, её откроют для всех желающих.

Основой километровой «улицы» на набережной ДВФУ станут павильоны всех девяти регионов Дальнего Востока, а также присоеднившегося к ним Кузбасса. Каждый павильон продемонстрирует, чем богат его регион, чем славен, чем красив и заслуживает внимания. Экономика с простором для инвестиций, туризм с этнической самобытностью, фантастическая природа — все наши дальневосточные сокровища представят зрителям, всё можно будет рассмотреть, потрогать, оценить самому.

фото - архив КП

По словам организаторов, в этом году выставка привлечет внимание к сохранности уникальной экосистемы Дальнего Востока. Экотропа по контуру Дальневосточного федерального округа познакомит гостей с природой регионов — где-то неотличимой, как пограничье Приморского и Хабаровского краев, а где-то несравнимой, как Амурская область и Камчатка. Прежде недоступные красоты гости «Улицы...» рассмотрят в панорамном 3D-кинотеатре. А те, кому фильмов и павильонов окажется мало, смогут прямо здесь забронировать экотуры в заповедники и нацпарки.

Как рассказали в мэрии Владивостока, у приморского павильона оба дня порадует гостей концертная программа, где выступят лучшие коллективы города. Посетить концерт можно будет 15 сентября с 11:00 до 12:00 и с 14:30 до 17:00, 16 сентября с 13:30 до 15:00 и с 16:30 до 17:00.

фото - архив КП

Впрочем, прогулка по «Улице Дальнего Востока» принесёт горожанам и практическую пользу. Здесь будет действовать рыбный рынок, где каждый сможет прикупить к домашнему столу качественные, а не трижды перемороженные морепродукты.

Также гости «Улицы Дальнего Востока» смогут:

— познакомиться со стартапами молодых инноваторов дальневосточного макрорегиона в павильоне «Техносреда — молодежные проекты» — совместном проекте ДВФУ, «Сколково» и Минпромторга, а при желании и стать соинвесторами,

— сразиться в древнейшую японскую игру Го;

— оценить свою физическую форму и сдать нормативы ГТО на площадке Минспорта;

Подробнее с культурной программой форума можно познакомиться на официальном сайте.