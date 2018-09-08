2018-09-08T08:45:53+03:00
Общество

«Спешу в школу»: 15-летний подросток за рулём «Лексуса» сбил на пешеходном переходе девятиклассницу

Полиция разбирается, как у школьника оказались ключи от дорогого внедорожника
Ксения КРЫМОВА
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По мнению пользователей соцсетей, только сын полицейского мог сесть за руль внедорожника в 15 лет. Фото: мвд.руПо мнению пользователей соцсетей, только сын полицейского мог сесть за руль внедорожника в 15 лет. Фото: мвд.ру
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В городе Дальнегорске Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором разбираются стражи порядка, а подписчики автомобильных пабликов горячо обсуждают в соцсетях. На странице «Экипажи ДПС» в Instagram появилась информация о том, что «15-летний парень за рулем «Лексуса» сбил на пешеходе девятиклассницу и потащил под машиной. Помог ее вытащить и со словами «Я спешу в школу» покинул место ДТП».

15-летний житель Приморья за рулем внедорожника сбил ровесницу. Фото: Экипажи ДПС

15-летний житель Приморья за рулем внедорожника сбил ровесницу. Фото: Экипажи ДПС

За один день пост с фотографией собрал почти 4 тысячи лайков и 220 комментариев. Один из пользователей назвал имена героев этой истории - Денис А. и Даша Щ.

«Теперь пускай таких же балбесов, как сам, боится!», «Я считаю, что водить машину за 1,1 млн. – круто для подростка. И если взял без спроса, значит, отец для него – не авторитет», - обсуждают приморцы. На появившийся там же, в комментариях, вопрос «А кто у нас папа?» появились предположения, что явно сын полицейского или работника прокуратуры, раз позволяет себе нарушить закон и взять отцовскую машину в таком возрасте.

Других больше волнует, что с пострадавшей девочкой, и в каком она состоянии. Третьи переключились на выяснение марки машины: «Лексус» или «Крузак».

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с сотрудниками пресс-службы краевого управления МВД, они пояснили: 15-летний школьник самовольно взял у родителей ключи от автомобиля «Лексус» и наехал на ровесницу. После этого действительно помог ей встать и поспешил дальше.

– Пострадавшая 15-летняя девочка получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится административное расследование. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полицейские провели с подростком и его родителями профилактическую беседу, - отметили в пресс-службе. Также опровергли информацию о том, что отец виновника аварии работает в системе МВД.

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