Воздушный шар «Россия» впервые взлетел над Русским островом

СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-08T13:17:02+03:00

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Воздушный шар «Россия», который до этого прославился перелетами над Эльбрусом и Керченским проливом, сегодня впервые стартовал с острова Русский. Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) задумал этот полет как одно из мероприятий в преддверии Восточного экономического форума. Оставалось только получить разрешение авиационных служб и грузовым самолетом доставить шар во Владивосток вместе со всем снаряжением.

- 4 сентября мы его загрузили в Москве, а 6-го забрали здесь во Владивостоке. Оболочка, корзина, горелки и все остальное весило 408 килограммов, рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» представитель фонда Владислав Яшкин.

В итоге субботний полет длился около двух часов, прошли 35 километров и удачно приземлились. При этом «Россию» сопровождали два других шара - «Культура» и «Океан». Основным аэростатом управлял президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. Также на борту шара находились продюсер и режиссер Александр Замыслов, который вел съемку, и житель Владивостока – капитан первого ранга в отставке, а сейчас священник Виктор Жильцов.

К полету над Русским островом начали готовиться, как только рассвело. Фото: предоставлено "Комсомолке" организаторами полета

По словам Владислава Яшкина, если бы по техническим причинам не удалось осуществить задуманное в субботу утром, то оставались еще попытки сегодня вечером и в воскресенье утром. Приземлились также на территории Приморского края, у города Большой Камень. Но как запасной вариант рассматривали и курортную зону в пригороде Владивостока – популярную у местных и приезжих бухту Шамора (Лазурная).

На вопрос, почему полет случился так рано для выходного дня – в 6 часов утра, и это зрелище видели немногие, собеседник ответил:

- Если вы замечали, в это время обычно нет сильного ветра. Аэростат нужно поднимать при условии, что ветер не больше 4-5 метров в секунду. С учетом того, что к вечеру во Владивостоке усилился ветер, не факт, что получилась бы вторая попытка.

Первый полет аэростата "Россия" над Приморьем длился два часа. Фото: предоставлено "Комсомолке" организаторами полета

Следующий полет «России» запланирован над озером Байкал. И все это, говорят организаторы, предваряет мировой рекорд - полет самого большого в мире шара под управлением почетного жителя Находки Фёдора Конюхова. Это будет тепловой аэростат «Россия № 1», который сейчас создают в Великобритании.