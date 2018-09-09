В день выборов вблизи избирательных участков приморцы могут купить продукты со скидкой

СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-09T01:00:30+03:00

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Сегодня, 9 сентября, во Владивостоке и Приморье в день выборов губернатора Приморья и депутатов муниципальных дум вблизи избирательных участков пройдет сразу несколько акций. На торговых точках можно будет купить продукты по ценам производителей, а в мобильных медицинских пунктах можно будет пройти медосмотр и сделать вакцину от гриппа.

«Все эти акции были очень популярны на выборах президента России в марте, поэтому муниципалитеты решили их повторить. Особенно жителям пришлись по вкусу продукты со скидкой. Для тех, кто хочет проверить свое здоровье – уровень давления и содержание сахара в крови – будут открыты бесплатные медицинские пункты. Там же можно сделать вакцину от гриппа. Для молодежи традиционно пройдет конкурс на лучший фотоснимок на избирательном участке», – сообщили в департаменте внутренней политики Приморского края.

Некоторые муниципалитеты проводят свои индивидуальные мероприятия. Так, например, в Красноармейском районе пройдет школьный референдум, где родители смогут обсудить внутренние вопросы по организации учебного процесса в муниципалитете.

Жители Владивостока в день выборов смогут также определить общественные территории для благоустройства. Горожане проголосуют за один из предложенных проектов, который, по их мнению, необходимо реализовать в первую очередь. В списке – более 100 мероприятий, в том числе благоустройство прогулочных зон, детских игровых площадок и зон отдыха.

Временные избирательные участки организованы на территории аэропорта «Кневичи», на пограничном переходе в Полтавке, в санатории «Изумрудный» Кировского района, в 18 медицинских учреждениях, в том числе в роддомах, в СИЗО Владивостока и Уссурийска, а также на территории воинской части в Уссурийске.

Напомним, все избирательные участки края сегодня работают с 08.00 до 20.00.