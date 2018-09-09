2018-09-09T14:05:16+03:00
Политика

Избирком Приморья: Владивосток снова в хвосте по явке избирателей

Для участковых комиссий и всех кандидатов в губернаторы наступает бессонная ночь
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Зампред краевого избиркома назвал лидеров и аутсайдеров по явке на выборах в ПриморьеЗампред краевого избиркома назвал лидеров и аутсайдеров по явке на выборах в ПриморьеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

В 20:00 завершили работу все участковые избирательные комиссии в Приморском крае, и, как сообщает корреспондент "КП"-Владивосток", уже через 15 минут к прессе вышел зампред регионального избиркома Роман Охотников. Он сразу предупредил: окончательные цифры по явке будут только к двум часам ночи - вместе с предварительными данными по победителям голосования от каждой УИК.

- Все участковые комиссии сейчас заняты подсчетом голосов. Обычно на это уходит несколько часов. Из практики Приморского края, учитывая географию региона и количество избирателей, надеюсь, в 2:00, надеюсь, мы уже скажем вам предварительные данные, - пообещал Охотников.

Кроме того, он уточнил данные по явке на 18 часов, назвал наиболее активные муниципальные образования и аутсайдеров единого дня голосования. Лидером оказался Дальнереченский муниципальный район - там явка самая высокая по краю, 39,69%. А минимальная явка на 18:00 зафиксирована в Первомайском районе города Владивостока: она составила 17,01%.

– Вообще по явке среди лидеров у нас такие районы как Октябрьский, Хасанский, Анучинский; город Спасск-Дальний и Ольгинский район: несмотря на то, что там сложная ситуация с паводком, тем не менее, граждане активно голосуют. Также в лидерах Чугуевский, Спасский, Лазовский, Ханкайский районы - там везде явка более 35% от числа избирателей. Владивосток традиционно с обратной стороны явки, - отметил зампред краевого избиркома. - Ленинская, Первореченская, Советская комиссии - это всё меньше 20%. Город Дальнегорск - 21,67%, и дальше уже все комиссии находятся в промежутке между двадцатью и тридцатью процентами. Собственно, территория Владивостока традиционно голосует менее активно, чем остальные территории Приморского края. Так уже сложилось исторически.

В 18:00 явка избирателей составляла по краю 26,57%, всего свои голоса отдали 389 110 избирателей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Явка на выборах губернатора Приморья: к 18:00 на избирательных участках проголосовало 389 тысяч человек
Плавучая гостиница открылась в Приморье
Избиратели Приморья участвуют в конкурсе «Фото на выборах»
Явка на выборах губернатора Приморья: на 15:00 более 20% избирателей оставили свой голос
Маскот баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" тигр Лешка проголосовал на выборах
Владивостокцы сегодня решат, какие городские объекты благоустроят в первую очередь
В Приморье работает 1311 избирательный участок
Дорожное сообщение с селом Фурманово восстановлено
Ким Чен Ын не сможет попасть во Владивосток
Во Владивостоке устроили массовый заплыв через Босфор Восточный
Третий роддом Владивостока отпраздновал день красоты
Во Владивостоке прошла акция «Я – гражданин России»
В день выборов по Приморью не смогут свободно разъезжать большегрузы
Северная Корея открыла выставку на набережной Владивостока
Суббота в Приморье пройдёт с холодным ветром и тёплым морем
Власти Приморья выплатили компенсации пострадавшим от паводков
Предприниматели Владивостока должны в бюджет города 7,5 миллиардов рублей
Опасные игры едва не довели приморских школьников до беды
Павильон Магаданской области, “Золотого сердца” России, будет представлен на выставке “Улица Дальнего Востока” на ВЭФ
К среде в Приморье придёт долгожданное "бабье лето"
Жители приморского села Малая Кема четвёртый день сидят без электричества
В Дальнегорске малолетка на джипе сбил школьницу на "зебре", опаздывая на урок
Родители маленьких побирушек из "Черёмушек" ответят за странные игры своих детей
Уровень воды в реках Приморья скоро придёт в норму
Мощный пожар уничтожил коттедж во Владивостоке
Приморская автоледи погибла в жуткой аварии
Во Владивостоке пёс Арэс помог полиции найти бомжа с украденным планшетом