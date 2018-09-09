Избирком Приморья: Владивосток снова в хвосте по явке избирателей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-09T14:05:16+03:00

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В 20:00 завершили работу все участковые избирательные комиссии в Приморском крае, и, как сообщает корреспондент "КП"-Владивосток", уже через 15 минут к прессе вышел зампред регионального избиркома Роман Охотников. Он сразу предупредил: окончательные цифры по явке будут только к двум часам ночи - вместе с предварительными данными по победителям голосования от каждой УИК.

- Все участковые комиссии сейчас заняты подсчетом голосов. Обычно на это уходит несколько часов. Из практики Приморского края, учитывая географию региона и количество избирателей, надеюсь, в 2:00, надеюсь, мы уже скажем вам предварительные данные, - пообещал Охотников.

Кроме того, он уточнил данные по явке на 18 часов, назвал наиболее активные муниципальные образования и аутсайдеров единого дня голосования. Лидером оказался Дальнереченский муниципальный район - там явка самая высокая по краю, 39,69%. А минимальная явка на 18:00 зафиксирована в Первомайском районе города Владивостока: она составила 17,01%.

– Вообще по явке среди лидеров у нас такие районы как Октябрьский, Хасанский, Анучинский; город Спасск-Дальний и Ольгинский район: несмотря на то, что там сложная ситуация с паводком, тем не менее, граждане активно голосуют. Также в лидерах Чугуевский, Спасский, Лазовский, Ханкайский районы - там везде явка более 35% от числа избирателей. Владивосток традиционно с обратной стороны явки, - отметил зампред краевого избиркома. - Ленинская, Первореченская, Советская комиссии - это всё меньше 20%. Город Дальнегорск - 21,67%, и дальше уже все комиссии находятся в промежутке между двадцатью и тридцатью процентами. Собственно, территория Владивостока традиционно голосует менее активно, чем остальные территории Приморского края. Так уже сложилось исторически.

В 18:00 явка избирателей составляла по краю 26,57%, всего свои голоса отдали 389 110 избирателей.