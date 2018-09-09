2018-09-09T17:05:11+03:00
Общество

Больше сотни человек собрал митинг против повышения пенсионного возраста во Владивостоке

Акция растянулась по городу и проходила почти три часа
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Митинг заявлялся на Спортивной набережной, однако организаторы перенесли его на центральную площадьМитинг заявлялся на Спортивной набережной, однако организаторы перенесли его на центральную площадьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Больше сотни человек собрались во Владивостоке на митинг против повышения пенсионного возраста. Акция проходила несколько часов, а её участники прошли от Спортивной до Корабельной набережной. Не обошлось и без задержаний.

Организатор с триколорым сразу обозначил место, куда надо подходит митингующим Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Организатор с триколорым сразу обозначил место, куда надо подходит митингующимФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Митинг сегодня начался в 14.00 у фонтана на Спортивной набережной. В первые минуты на место пришло около 20 человек, и под начало даже конкурсы у расположенной рядом хинкальной собрали больше людей. Однако через 10 минут действие расширилось, и организатор забрался на плиту на фонтане, чтобы обратиться к пришедшим. Только у акции в этот момент появилась одна проблема: шум выстреливающей из трубок воды заглушал все слова. Вдобавок к этому на полную мощность включили колонки с громыхающими песнями от российских эстрадных артистов.

Чтобы как-то высказать своё слово против повышения пенсионного возраста, организаторы решили перенести митинг на площадь Борцов за власть Советов. Со словами «мы идём гулять», группа из нескольких десятков человек пошла через фонтаны Арбата и опустевший без лотков с шаурмой Фокина. Пока эта группа шла, не обошлось и без эксцессов. Когда ребята переходили дорогу, они не обратили внимания на светофор, и просто шли сквозь, пока их не образумил сотрудник ГИБДД.

После фонтанов ребята через Арбат пошли на центральную площадь Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После фонтанов ребята через Арбат пошли на центральную площадьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На центральной площади началось основное действо. Сначала молодые ребята начинали высказываться о пенсии, потом переходили на критику партии «Единая Россия», и так до самых верхов. Старое поколение так и вовсе ругало зомбоящик и призвала молодёжь идти в давно знакомый им интернет.

Из машины каждые пять минут звучали угрозы об административном аресте Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Из машины каждые пять минут звучали угрозы об административном арестеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Спустя 10 минут публика начала шириться и перешла рубеж в 100 человек. К месту приехала и полицейская машина, из которой каждые пять минут доносились угрозы административного характера. Но на них в основном никто не реагировал. Хотя, всё же находились люди, жестами показывающие всё своё презрение к правоохранительным органам. Впрочем, до задержаний не дошло. Пока.

Молодёжь не стеснялась в выражениях и жестах Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Молодёжь не стеснялась в выражениях и жестахФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Старое поколение так же высказывалось во время митинга Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Старое поколение так же высказывалось во время митингаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Через минут 40 публика двинулась на Корабельную набережную. Но только не напрямик, а через Лазо. Пока они шли мимо ГУМа, кому-то пришла идея досадить полицейским и они начали переходить туда-сюда пешеходный переход, тем самым мешая всему движению. Так они проходили несколько минут, пока на них уже на повышенных интонациях не стали кричать в громкоговоритель.

Митингующие несколько минут переходили по зебре туда-сюда Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Митингующие несколько минут переходили по зебре туда-сюдаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После нескольких возгласов митингующие всё же двинули через Лазо на Корабельную набережную. Здесь-то и настал последний на сегодняшний день протест одного из митингующих. Недалеко от лодки С-56 остановился грузовик с ОМОНом и выхватил одного из ребят, которого отправили во Фрунзенский отдел. Туда-то после Корабельной набережной, где в этот день проходило международное мероприятие в рамках ВЭФ, и пошла молодёжь.

Люди шли с центра до Корабельной набережной Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Люди шли с центра до Корабельной набережнойФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Одного человека выхватили прямо во время шествия и поместили в автозак Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Одного человека выхватили прямо во время шествия и поместили в автозакФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Возле полицейского участка собравшиеся простояли 10 минут Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Возле полицейского участка собравшиеся простояли 10 минутФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На месте возле участка собравшиеся попытались призвать полицейских освободить их друга, но ничего не вышло. Так после этого они и отправились своей дорогой до места, где два часа назад они начинали митинг – на Спортивную набережную. Когда уже поредевшая толпа вернулась, один из организаторов снова сел на фонтан и поблагодарил пришедших за их активность. На этом и закончился митинг. Хотя после этого некоторые ребята ещё ходили по набережной, выкрикивая «Мы здесь власть».

Окончился митинг там же, где и начался Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Окончился митинг там же, где и началсяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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