Над «Улицей Дальнего Востока» пронеслись истребители

СЕГОДНЯ 16:42 2018-09-09T16:48:47+03:00

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Восточный экономический форум во Владивостоке официально стартует во вторник 11 сентября. А в воскресенье председатель оргкомитета ВЭФ, полпред президента Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Козлов и руководители всех регионов ДФО участвовали в открытии «Улицы Дальнего Востока» – там же, на острове Русском.

Председатель оргкомитета ВЭФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Фото: minvr.ru

Трутнев сказал спасибо всем участникам, организаторам и пожелал удачи. По его мнению, эта улица уникальна уже тем, что на набережной длиной 1300 метров можно познакомиться с девятью субъектами РФ, которые на самом деле растянулись на 6 миллионов квадратных километров.

– Это 36 процентов нашей великой страны, России. Мы можем познакомиться с культурой и обычаями регионов, природными особенностями, инвестиционными проектами, с направлениями развития. Но самое главное – мы можем почувствовать любовь людей к земле, на которой они живут, - завершил свою речь полпред.

Сразу после этого ведущие мероприятия попросили всех гостей обратить внимание на небо и, благодаря солнечной ясной погоде, «насладиться шоу в полном объеме». Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», над акваторией бухты Аякс состоялся демонстрационный полет самолетов Су-35С. Их производят в Комсомольске-на-Амуре.

Сверхманевренные истребители проносились на скорости 250 – 700 километров в час. Фигуры высшего пилотажа демонстрировала группа «Соколы России». Высокопоставленные и все остальные гости с восхищением наблюдали за тем, как асы выполняют петлю Нестерова, нож, бочку и колокол. При этом ни один из VIP-чиновников не стал снимать происходящее на телефон.

Подробнее о самой выставке «Улица Дальнего Востока» и о том, чем интересен каждый павильон, читайте в понедельник на сайте dv.kp.ru и во вторник в свежем номере газеты «Комсомольская правда».