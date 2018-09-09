2018-09-09T16:48:47+03:00
Общество

Над «Улицей Дальнего Востока» пронеслись истребители

ВЭФ начался с речи Трутнева и высшего пилотажа
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
Фигуры высшего пилотажа во Владивостоке демонстрировали «Соколы России». Фото: minvr.ruФигуры высшего пилотажа во Владивостоке демонстрировали «Соколы России». Фото: minvr.ru
Изменить размер текста:

Восточный экономический форум во Владивостоке официально стартует во вторник 11 сентября. А в воскресенье председатель оргкомитета ВЭФ, полпред президента Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Козлов и руководители всех регионов ДФО участвовали в открытии «Улицы Дальнего Востока» – там же, на острове Русском.

Председатель оргкомитета ВЭФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Фото: minvr.ru

Председатель оргкомитета ВЭФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Фото: minvr.ru

Трутнев сказал спасибо всем участникам, организаторам и пожелал удачи. По его мнению, эта улица уникальна уже тем, что на набережной длиной 1300 метров можно познакомиться с девятью субъектами РФ, которые на самом деле растянулись на 6 миллионов квадратных километров.

– Это 36 процентов нашей великой страны, России. Мы можем познакомиться с культурой и обычаями регионов, природными особенностями, инвестиционными проектами, с направлениями развития. Но самое главное – мы можем почувствовать любовь людей к земле, на которой они живут, - завершил свою речь полпред.

Сразу после этого ведущие мероприятия попросили всех гостей обратить внимание на небо и, благодаря солнечной ясной погоде, «насладиться шоу в полном объеме». Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», над акваторией бухты Аякс состоялся демонстрационный полет самолетов Су-35С. Их производят в Комсомольске-на-Амуре.

Сверхманевренные истребители проносились на скорости 250 – 700 километров в час. Фигуры высшего пилотажа демонстрировала группа «Соколы России». Высокопоставленные и все остальные гости с восхищением наблюдали за тем, как асы выполняют петлю Нестерова, нож, бочку и колокол. При этом ни один из VIP-чиновников не стал снимать происходящее на телефон.

Подробнее о самой выставке «Улица Дальнего Востока» и о том, чем интересен каждый павильон, читайте в понедельник на сайте dv.kp.ru и во вторник в свежем номере газеты «Комсомольская правда».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Выборы губернатора Приморья 2018: избирательные комиссии подсчитывают голоса [онлайн-трансляция]
Сегодня в единый день голосования жители Приморья выбирают губернатора. В муниципалитетах также пройдут выборы депутатов в думу. "Комсомольская правда" следит за ходом голосования [онлайн-трансляция]
Новости 24
Явка на выборах губернатора Приморья: к 18:00 на избирательных участках проголосовало 389 тысяч человек
Плавучая гостиница открылась в Приморье
Избиратели Приморья участвуют в конкурсе «Фото на выборах»
Явка на выборах губернатора Приморья: на 15:00 более 20% избирателей оставили свой голос
Маскот баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" тигр Лешка проголосовал на выборах
Владивостокцы сегодня решат, какие городские объекты благоустроят в первую очередь
В Приморье работает 1311 избирательный участок
Дорожное сообщение с селом Фурманово восстановлено
Ким Чен Ын не сможет попасть во Владивосток
Во Владивостоке устроили массовый заплыв через Босфор Восточный
Третий роддом Владивостока отпраздновал день красоты
Во Владивостоке прошла акция «Я – гражданин России»
В день выборов по Приморью не смогут свободно разъезжать большегрузы
Северная Корея открыла выставку на набережной Владивостока
Суббота в Приморье пройдёт с холодным ветром и тёплым морем
Власти Приморья выплатили компенсации пострадавшим от паводков
Предприниматели Владивостока должны в бюджет города 7,5 миллиардов рублей
Опасные игры едва не довели приморских школьников до беды
Павильон Магаданской области, “Золотого сердца” России, будет представлен на выставке “Улица Дальнего Востока” на ВЭФ
К среде в Приморье придёт долгожданное "бабье лето"
Жители приморского села Малая Кема четвёртый день сидят без электричества
В Дальнегорске малолетка на джипе сбил школьницу на "зебре", опаздывая на урок
Родители маленьких побирушек из "Черёмушек" ответят за странные игры своих детей
Уровень воды в реках Приморья скоро придёт в норму
Мощный пожар уничтожил коттедж во Владивостоке
Приморская автоледи погибла в жуткой аварии
Во Владивостоке пёс Арэс помог полиции найти бомжа с украденным планшетом