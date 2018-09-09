2018-09-10T00:59:56+03:00
Политика

Результаты выборов губернатора Приморья: второй тур неизбежен

Краевой избирком сообщил свежие данные на 6 часов утра
Оксана КИСЕЛЁВА
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Дату второго тура губернаторских выборов назовут позжеДату второго тура губернаторских выборов назовут позжеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В Приморском крае к утру понедельника обработали 97% протоколов. Об этом сообщил во время раннего пресс-подхода заместитель председателя региональной избирательной комиссии Роман Охотников.

– Количество обработанных бюллетеней приближается к ста процентам. Осталось 45 участков из 1549, которые еще не введены в систему ГАС "Выборы". По сути, у нас уже практически полная картина того, как на территории Приморского края состоялось голосование на выборах губернатора. Можно говорить о том, что в выборах участвовало более 30 % избирателей.

Как сообщает корерспондент "КП"-Владивосток, по последним данным, ситуация выглядит так: Андрей Андрейченко (ЛДПР) - 39 тысяч 39 голосов избирателей (9,21%), Андрей Ищенко (КПРФ) - 104 тысячи 553 голоса (24,67%), Алексей Козицкий ("Справедливая Россия") - 20 тысяч 517 голосов (4,84%), беспартийный врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко - 198 тысяч 164 голоса (46,76%), Юлия Толмачёва (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 45 тысяч 355 голосов избирателей (10,7%).

– Как вы уже понимаете, скорее всего, ни одному из кандидатов не удастся набрать необходимое количество голосов в первом туре. И тогда двое кандидатов с наибольшим числом голосов, скорее всего, будут участвовать в повторном голосовании. Но окончательно это будет понятно после того, как все будут обработаны все протоколы и доставлены в избирательную комиссию Приморского края. После этого мы можем принимать официальное решение относительно повторного голосования, - подчеркнул зампред крайизбиркома.

Охотников добавил, что повторное голосование должно пройти не позднее чем через 21 день после первого тура - максимум 30 сентября. То есть осталось три воскресенья.

Говоря о поступивших в воскресенье жалобах, он отметил, что нарушения пока не подтвердились.

– По выборам губернатора было всего 10 обращений, последние четыре - это несогласия с работой участковых избирательных комиссий либо избиратель заявляет, что нарушены конкретно его права. Например, один сообщил, что не выдали подарок впервые голосующему. Сейчас разбираемся, и на самом деле там, кажется, избиратель голосует уже не первый раз. Тем не менее, мы проводим проверку по каждому обращению.

Сегодня же в 10 часов утра состоится итоговая пресс-конференция избиркома. На вопрос "Комсомолки", успеет ли хоть немного поспать теперь, Роман Охотников ответил:

– Честно вам скажу - пока не до сна.

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