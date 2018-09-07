Многодетная семья бурых медведей удивила приморских ученых

СЕГОДНЯ 05:32 2018-09-07T07:02:23+03:00

Семья из шестерых медведей впервые попала в объектив фотоловушки три года назад. Специалисты поражены теперь не только численностью семьи, но и долговременностью такого союза

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На юге Приморского края в объектив фотоловушки попала семья из шестерых взрослых бурых медведей. Этот уникальный случай поразил ученых. Редко когда у медведицы появляется такое большое потомство, но еще реже медвежата так долго живут совместно с мамой.

Впервые многодетное семейство косолапых попало в камеры фотоловушек весной 2017 года. Медведица была в сопровождении пятерых своих медвежат уже вполне зрелого возраста. Специалисты тогда же предположили, что уже совсем скоро юные особи отправятся в самостоятельное плавание. Однако спустя чуть больше года огромный выводок медведей вновь засветился в объективах камер. Мать-героиня и пятеро медвежат ходят по заповедному лесу теми же тропами, что и краснокнижные дальневосточные леопарды.

Мать-героиня уже почти три года воспитывает свое потомство. Фото: пресс-служба "Земли леопарда".

Этот факт, безусловно, удивил ученых. Дело в том, что мировой науке известны лишь единичные случаи появления настолько большого выводка, а для Приморского края этот факт вообще стал первым в истории наблюдений.

Обычно самка бурого медведя приносит двух-трех детенышей. Уже на втором году жизни они покидают мать и начинают жить самостоятельной медвежьей жизнью. Но на «Земле леопарда» медведица смогла не только побить приморские рекорды рождаемости, но и стать любящей матерью для своего потомства на несколько лет, сохранив семью в целости и сохранности.

«Поразительно, что такой крупный выводок до сих пор не распался, и все медведи в нем живы и выглядят здоровыми, – отметил Глеб Седаш, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. – Огромному семейству медведей может быть сложно прокормиться в Приморье. Среда обитания здесь отличается от Камчатки или Аляски, где для медведей больше корма в виде рыбы и ягод, поэтому животные могут жить там большими семьями. Нам посчастливилось увидеть именно в Приморье очень редкий случай выживаемости медвежат. По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира».

Согласно полученным данным наблюдений, мать-героиня, можно сказать, балует своих отпрысков. Во всяком случае проблем с пропитанием семейство не испытывает. Детеныши медведицы уже почти сравнялись в росте и весе с ней. Ученые вновь сделали прогноз, что после этого лета семья распадется, и пятеро повзрослевших медвежат начнут самостоятельно жить вне материнской заботы. Но пока все это лишь предположения. Кто знает, возможно медвежья семья сможет просуществовать еще не один год...

Справка "КП":

Бурый медведь – хищное млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников. В национальном парке «Земля леопарда» обитает несколько десятков этих животных. Массивное тело зверя покрыто густым мехом. Крупные сильные лапы имеют по пять пальцев с невтяжными 10-ти сантиметровыми когтями, помогающими медведю передвигаться по горам и снегу. Самки приносят потомство раз в 2-4 года. Отец воспитанием потомства не занимается, поэтому медвежат воспитывает самка.