Ну, с богом: во Владивостоке освятили кресты для главного городского собора
Во Владивостоке заканчивается возведение самого главного городского собора – Спасо-Преображенского. Огромное культовое здание будет располагаться на Площади борцов за власть Советов. В течение ближайшей недели на соборе установят купола. А сегодня приморский митрополит Вениамин освятил огромные кресты, которые будут венчать храм.
В этом году строительство Спасо-Преображенского собора планируют закончить.Фото: Артём КАБАНКОВ
Собор целиком церковники пока не освящали – это произойдет только после монтажа окончания строительства. Пока же и кресты, и золотые луковицы куполов лежат на земле за храмом.
Пока что купола стоят на строительной площадке, за храмом.Фото: Артём КАБАНКОВ
Рядом с ними стоит циклопических размеров подъемный кран: именно с его помощью всю эту позолоту будут поднимать наверх.
Кран имеет весьма внушительные размерыФото: Артём КАБАНКОВ
Людей на этом торжественном и важном для верующих мероприятии было не очень много: с десяток прихожан, столько же журналистов, церковный хор – и непосредственно митрополит.
Теперь освященные кресты установят на купола.Фото: Артём КАБАНКОВ
Сама церемония заняла около получаса. Сначала Вениамин прошелся вокруг крестов с кадилом, читая молитвы.
Сначала Вениамин прошелся вокруг крестов с кадилом.Фото: Артём КАБАНКОВ
Затем митрополит прочитал перед собравшимися еще одну молитву – на этот раз по книге.
Митрополит читает молитвуФото: Артём КАБАНКОВ
Завершающей стадией стало окропление куполов святой водой.
Куда же в таком деле - и без святой воды?Фото: Артём КАБАНКОВ
Вениамин обошел и кресты, и огромные купола – вероятно, тем самым обеспечив их безопасное водружение на вершину храма.
Вениамин окропил не только кресты, но и куполаФото: Артём КАБАНКОВ
Церковный хор неотступно следовал за своим духовным отцом, распевая священные гимны и молитвы. Некоторые священники снимали все происходящее на камеры сотовых телефонов (не исключено, что потом они выложат ролики на какой-нибудь православный ютуб-канал).
За Вениамином неотлучно следовали другие священники. Они снимали все происходящее на телефоны.Фото: Артём КАБАНКОВ
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе владивостокской епархии РПЦ, в ближайшие несколько дней купола с крестами установят на соборе. Не исключено, что это произойдет как раз во время IV Восточного экономического форума. Так что главное экономическое событие Приморья в этом году может совпасть и с важнейшим церковным мероприятием.
А за строительной площадкой вовсю шла бойкая торговля - работала ярмарка.Фото: Артём КАБАНКОВ