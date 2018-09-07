Ну, с богом: во Владивостоке освятили кресты для главного городского собора

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-07T08:54:48+03:00

Со дня на день купола оборудуют крестами и установят на положенное место. Фото: Артём КАБАНКОВ

Стройка Спасо-Преображенского храма заканчивается - совсем скоро на нем установят купола [фото]

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Во Владивостоке заканчивается возведение самого главного городского собора – Спасо-Преображенского. Огромное культовое здание будет располагаться на Площади борцов за власть Советов. В течение ближайшей недели на соборе установят купола. А сегодня приморский митрополит Вениамин освятил огромные кресты, которые будут венчать храм.

В этом году строительство Спасо-Преображенского собора планируют закончить.Фото: Артём КАБАНКОВ

Собор целиком церковники пока не освящали – это произойдет только после монтажа окончания строительства. Пока же и кресты, и золотые луковицы куполов лежат на земле за храмом.

Пока что купола стоят на строительной площадке, за храмом.Фото: Артём КАБАНКОВ

Рядом с ними стоит циклопических размеров подъемный кран: именно с его помощью всю эту позолоту будут поднимать наверх.

Кран имеет весьма внушительные размерыФото: Артём КАБАНКОВ

Людей на этом торжественном и важном для верующих мероприятии было не очень много: с десяток прихожан, столько же журналистов, церковный хор – и непосредственно митрополит.

Теперь освященные кресты установят на купола.Фото: Артём КАБАНКОВ

Сама церемония заняла около получаса. Сначала Вениамин прошелся вокруг крестов с кадилом, читая молитвы.

Сначала Вениамин прошелся вокруг крестов с кадилом.Фото: Артём КАБАНКОВ

Затем митрополит прочитал перед собравшимися еще одну молитву – на этот раз по книге.

Митрополит читает молитвуФото: Артём КАБАНКОВ

Завершающей стадией стало окропление куполов святой водой.

Куда же в таком деле - и без святой воды?Фото: Артём КАБАНКОВ

Вениамин обошел и кресты, и огромные купола – вероятно, тем самым обеспечив их безопасное водружение на вершину храма.

Вениамин окропил не только кресты, но и куполаФото: Артём КАБАНКОВ

Церковный хор неотступно следовал за своим духовным отцом, распевая священные гимны и молитвы. Некоторые священники снимали все происходящее на камеры сотовых телефонов (не исключено, что потом они выложат ролики на какой-нибудь православный ютуб-канал).

За Вениамином неотлучно следовали другие священники. Они снимали все происходящее на телефоны.Фото: Артём КАБАНКОВ

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе владивостокской епархии РПЦ, в ближайшие несколько дней купола с крестами установят на соборе. Не исключено, что это произойдет как раз во время IV Восточного экономического форума. Так что главное экономическое событие Приморья в этом году может совпасть и с важнейшим церковным мероприятием.