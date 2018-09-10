2018-09-10T06:49:05+03:00
Общество

Первые гости ВЭФ 2018 прибывают во Владивосток

В этом году аэропорт может обновить рекорд по интенсивности воздушного движения и пассажирообороту
Максим Аверкин
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В аэропорту Владивостока сегодня принимают гостей на высшем уровнеВ аэропорту Владивостока сегодня принимают гостей на высшем уровнеФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Сегодня в международном аэропорту Владивостока наплыв почётных гостей в связи с проведением Восточного экономического форума 2018. Интенсивность прилёта иностранцев зашкаливает – каждый час на взлётную полосу приземляется по нескольку самолётов.

Традиционно на ВЭФ приезжают несколько тысяч гостей. В этом году их количество превышает более 6,5 тысяч человек. Это представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Малайзии, Монголии и многих других государств. Всего ожидается прибытие резидентов из 60 стран.

На взлётной полосе международного аэропорта Владивосток отмечаются и интересные модели самолётов, на которых прилетают почётные гости. Например, Cessna 750 Citation X - турбовентиляторный двухмоторный дальнемагистральный средний самолёт бизнес-класса. Этот самый быстрый бизнес-джет одновременно является самым продвинутым в плане аэродинамики. К тому же его расход топлива сопоставим с гораздо более медленными самолетами этой весовой категории, способными перевезти меньшее количество пассажиров. При проектировании этоой модели особое внимание уделялось именно разработке идеальных аэродинамических качеств.

Самолёт Cessna 750 Citation X Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Самолёт Cessna 750 Citation XФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Другой самолёт - ZYB Lily Jet. Challenger 850. Административно-деловой самолет большого класса канадской компании Bombardier Aerospace. Challenger 850 является компромиссным развитием бестселлера Challenger 604 от канадской компании Bombardier. Ну а самое интересное, что первый подобный бизнес-джет появился на рынке в 2006 году и его первым покупателем стал один из российских бизнесменов.

Самолёт ZYB Lily Jet. Challenger 850 Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Самолёт ZYB Lily Jet. Challenger 850Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Отметим, что всех гостей разместят в гостиницах города. В этом году, чтобы всем хватило место, к краевому центру подошёл круизный лайнер Costa NeoRomantica. На судне разместят около 400 участников ВЭФ. Всего специальной рабочей комиссией рекомендовано для посещения 22 гостиницы Владивостока и кампус Дальневосточного федерального университета. При этом в вузе находится больше всего номеров – 3,5 тысяч.

Главными иностранными гостями форума в этом году станут председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.

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