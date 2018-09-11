"РусГидро" не ограничится новой ТЭЦ во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T01:44:33+03:00

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ПАО «РусГидро» продолжит запуск энергообъектов на Дальнем Востоке. Среди них Артемовская ТЭЦ-2 в Приморье и Хабаровская ТЭЦ-4 в Хабаровске. Об этом сообщил гендиректор Николай Шульгинов.

«Планы связаны с тем, как будут подписаны все постановления правительства. Еще нужно изменить закон об электроэнергетике. Но это уже принято на комиссии по развитию ТЭК. У нас будет немножко отличаться от той программы, которая реализуется в еврозоне, потому что у нас неценовая зона. Но перечень объектов определен, он поддержан президентом Путиным. Поэтому нам остается только провести все эти согласования. Не только технические проекты и параметры, но и финансовые. Затем получить разрешения и начинать строить», — сказал Шульгинов на церемонии открытия новой ТЭЦ во Владивостоке.

Он уточнил, что пока ведется актуализация озвученных проектов.

Напомним, что 10 сентября во Владивостоке ввели в строй ТЭЦ «Восточная». Это первый крупный объект энергетики, построенный в городе за 45 лет.

Новая теплоэлектростанция — высокотехнологичный и экологичный энергообъект, оснащенный оборудованием мирового уровня. В состав основного оборудования входят три газотурбинные установки, три водогрейных котла-утилизатора, три пиковых водогрейных котла. Электрическая мощность новой станции составит 139,5 мегаватт, тепловая мощность — 432 гигакалории в час.