Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока задачей нации

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T02:46:16+03:00

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Президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное задачам, определенным майскими указами.

Заседание посвятили обсуждению того, как выполняются уже принятые по Дальнему Востоку решения, а также новым ориентирам совместной работы по развитию региона.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, жизненные планы, были востребованы, получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считали бы проблемой большие расстояния», — обозначил Путин.

В числе ключевых задач, озвученных президентом, — решение демографических проблем, повышение транспортной доступности, регулирование тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду.

«Опережающее развитие Дальнего Востока — это задача общенационального масштаба», — заявил президент.

По словам Путина, на воплощение планов социального развития в центрах экономического роста на Дальнем Востоке до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

«Их надо вложить предельно эффективно», — акцентировал глава государства.

Как рассказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, планом соцразвития центров экономического роста края, на который Москва выделила 5 миллиардов рублей, предусмотрено капитальное строительство 18 объектов. В их числе — детсады, школы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, спорткомплексы, сельские дома культуры.

«Для нас главная цель — повысить уровень жизни граждан, создать комфортные условия и решить социальные вопросы», — обозначил врио губернатора.

По словам Тарасенко, на первый план вышли вопросы обеспеченности транспортной, энергетической и социальной инфраструктурой, жильем, доступом к качественным услугам, включая связь, здравоохранение, образование.

Дальневосточные губернаторы обозначили позицию по формированию нацпроектов, предусмотренных майскими указами, и приоритеты для каждой территории. Глава Приморья упомянул, что наш край устраняет последствия тайфунов, и обратился к президенту с предложением изменить федеральное законодательство в области предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Так, предлагалось усовершенствовать распределение субсидий, повысив софинансирование из федерального бюджета.

Напомним, 10-12 сентября президент Владимир Путин проводит в Приморье, участвуя в четвертом Восточном экономическом форуме.