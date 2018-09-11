Вице-премьер Голодец: в плане культуры Владивостоке впереди всех наших ожиданий

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T03:21:36+03:00

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Выставку «Великий Карл» из собрания Русского музея посетила вице-премьер Ольга Голодец в Приморской картинной галерее. Это одно из мероприятий культурной программы четвертого Восточного экономического форума.

Выставка открылась в начале сентября в главном зале Приморской картинной галереи. За первую неделю экспозицию посетили около четырёх тысяч зрителей. Ежедневно на шедевры Брюллова и его учеников приходят посмотреть более 800 жителей и гостей региона. По словам замруководителя края Константина Межонова, подобный по масштабам проект реализуется в регионе впервые.

«Всего Русский музей представил приморскому зрителю 63 произведения русского художника XIX века, из которых 22 живописные и 24 графические работы в соседстве с 17 яркими картинами его учеников и современников. Также в экспозицию вошли семь произведений из коллекции Приморской картинной галереи», — отметил вице-губернатор.

Коллекцию выдающегося русского живописца посмотрела вице-премьер Ольга Голодец.

«Это событийно для России, потому что такую выставку собрать довольно сложно. Так тонко и профессионально представлено творчество Брюллова — это не оставляет равнодушным. Здесь показаны все классические работы и те, которые действительно редко выставляются. Нужно обязательно прийти и посмотреть», — поделилась она впечатлениями.

По словам Ольги Голодец, Владивосток — особый город на культурной карте России.

«Очень важно, что такие выставки — это часть огромной программы развития культурного центра во Владивостоке. Сегодня это было предметом нашего обсуждения в рамках Восточного экономического форума. Владивосток — это ворота для всех азиатских стран и первое соприкосновение с российской и европейской культурой. И то, что сегодня он развивается стремительными темпами и демонстрирует такое количество выставок на самом высоком уровне — это действительно не может не радовать. Меня также радует то, что все это делается с глубоким профессионализмом и при серьезнейшей поддержке наших великих мастеров музейного дела», — отметила она.

Вице-премьер также обсудила перспективы развития культурного пространства региона с вице-губернатором Приморья Константином Межоновым и директором Приморской картинной галереи Аленой Даценко. По словам Голодец, в Приморье надо готовить новые кадры, которые обеспечат культурную жизнь региона.

«Мы понимаем, что через несколько лет культурное пространство существенно расширится. Для этого нужны очень грамотные кадры. Сейчас Дальневосточный федеральный университет расширяет прием и будет готовить специалистов по музейным специальностям. Уже на протяжении многих лет работает Институт культуры, но в дальнейшем программа должна насыщаться живым знанием профессионалов. В части культуры Россия — абсолютный лидер. А Владивосток обгоняет все наши ожидания», — заявила вице-премьер.

Отметим, по поручению президента во Владивостоке построят единый центр, который объединит ведущие музеи страны.

Ранее Владимир Путин осмотрел проект музейного и театрально-образовательного комплексов города. Проект включает строительство концертного зала, музейного комплекса, а также учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства. Кроме того, подразумевается строительство хореографической академии и учебного корпуса средней специальной музыкальной школы на острове Русском.

Начало строительства запланировано на третий-четвертый кварталы 2018 года. Запланированный срок сдачи объектов — конец 2022 года.