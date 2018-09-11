Развитием социальных проектов во Владивостоке займётся федеральная организация

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-11T08:02:38+03:00

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Впервые во Владивостоке открылся проект НКО Лаб, который помогает власти, общественности и бизнесу создавать социальные инициативы. Вместе с фондом «Росконгресс» презентация состоялась на Восточном экономическом форуме 2018. На открытие прибыла заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Впервые НКО Лаб появился в Москве в прошлом году. Задача организации – вводить социальную повестку в крупнейшие деловые форумы, и ВЭФ 2018 как раз оказался самой крупной площадкой для обсуждения социальных тем на Дальнем Востоке. В этом году одной из главных задач проекта станет презентация Центра развития социальных коммуникаций и запуск Всероссийского конкурса соцпроектов «Иннсоциум». В задачи последнего входит поддержание разработки оригинальных концепций коммуникационных проектов с потенциалом дальнейшего воплощения, вовлечение аудитории социальной активной молодёжи в полезную деятельность и развитие в молодых профессионалах навыков социального проектирования.

— Мы впервые открываемся во Владивостоке и вообще на Дальнем Востоке, хотя старт нашей платформы пришёлся на прошлый год. С тех пор мы видим большой интерес к этой инициативе, хотя и много некоммерческих организаций присоединяется к нам. Нам удаётся создать эффективную площадку для обсуждения среди деловых кругов, государства и общества, - рассказала заместитель директора по социальной деятельности, руководитель дирекции социальных программ Фонда «Росконгресс» Елена Маринина.

Заместитель директора по социальной деятельности, руководитель дирекции социальных программ Фонда «Росконгресс» Елена МарининаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На площадке НКО ЛАБ поднимут много интересных социальных тем. Это и привлечение и удержание человеческого капитала, и сохранение природных экосистем Дальнего Востока, и опережающее образование как инструмент успешной демографической политики, и многое другое. Всего программа стенда продлится до конца работы ВЭФ – 13 сентября.

На открытие площадки прибыла Ольга Голодец. По её словам, выбор Владивостока, как города, где пройдёт обсуждения важных тем для всего Дальнего Востока – правильная инициатива. Особенно она отметила культурный интерес к краевому центру, где сейчас появляется множество филиалов известных музеев и театров.

— Китай и Корея проявляют большой интерес к российской культуре. Мы видим, как туристы покупают билеты и приезжают специально, чтобы посетить несколько местных спектаклей. Дальневосточный музыкальный фестиваль приобрёл огромную популярность среди туристов из Азии. Сейчас здесь работает целый комплекс учреждений, которые перенесены из Москвы – филиалы Третьяковской галереи, Мариинского театра, Вагановского училища. Нужно новое пространство, чтобы все эти заведения заработали в полном объёме, - отметила Ольга Голодец.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга ГолодецФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Как отметил в завершение директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, их площада традиционна открыта для НКО ЛАБ.

—Мы уверены, что дальнейшее развитие проекта принесёт комфорт для тех инициатив, которые представят на этой площадке, - отметил в завершение Александр Стуглев.