2018-09-11T10:52:35+03:00
Общество

Глава Минспорта: Приморье — приоритет в подготовке российских олимпийцев

Соглашение о сотрудничестве в области физкультуры и спорта подписали в рамках ВЭФ врио губернатора Андрей Тарасенко и министр спорта Павел Колобков
Игорь Сорокин
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В обозримом будущем в Приморском крае возведут крупные спортивные объекты и реконструируют много лет пребывающую в запустении гребную базу в поселке Лозовый. Работы приурочат к грядущим Олимпийским играм, что подразумевает тренировки российской сборной в Приморском крае.

Соглашение о сотрудничестве в области физкультуры и спорта подписали в рамках ВЭФ врио губернатора Андрей Тарасенко и министр спорта Павел Колобков, сообщает корреспондент из "Открытой студии Комсомольской правды" на ВЭФ-2018.

Соглашение подразумевает развитие базовых видов спорта и их поддержку. Документом также уточнен перечень спортивных объектов, которые планируется реализовать в Приморском крае.

«Эти объекты связаны с развитием массового спорта и особо приоритетными видами спорта для региона. Будет реконструирована гребная база в поселке Лозовый. Приморье служит приоритетом в подготовке российской сборной к Олимпийским играм в Токио и Пекине», — прокомментировал Павел Колобков.

Кстати

Восточный экономический форум учрежден указом президента Владимира Путина. В этом году он проходит 11-13 сентября на острове Русский. В ВЭФ—2018 принимают участие не менее 6 тысяч гостей — представители более 60 иностранных государств.

На базе «Олимпийская» круглогодично тренируются более 100 учащихся отделения гребли кравеой детско-юношеской спортивной школы, из них — 50 спортсменов организованы в спецклассы. Летом филиал-база занята оздоровлением детей с круглосуточным пребыванием до 100 человек в три смены.

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