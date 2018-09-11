Доходит до абсурда: дальневосточники рассказали о том, чем может обернуться помощь от государства

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-11T11:30:20+03:00

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Во Владивостоке полным ходом идет четвертый Восточный экономический форум. Одной из важнейших тем мероприятия традиционно стало привлечение инвестиций на Дальний Восток. Об этом много говорят на каждом ВЭФ, но вот реальное развитие в этом направлении идет очень медленно. Между тем, реальные успехи все-таки есть – хотя проблем в этой сфере хватает.

Спасли от краха

Один из наиболее действенных способов поддержки дальневосточного бизнеса – это компенсация затрат на обустройство инфраструктуры. Подключение к энергосетям, прокладывание дорог – на Дальнем Востоке России эти банальные мероприятия могут обернуться целой эпопеей. Регион все-таки до сих пор плохо освоенный (несмотря на богатую историю), местами – дикий. Поэтому с 2015 года дальневосточным предприятиям выделяют прямые и невозвратные гранты на развитие инфраструктуры. Пока получателей этих денег насчитывается всего 12. Они реализуют проекты общей стоимостью 3,5 миллиарда долларов. В масштабах Дальнего Востока цифры конечно, небольшие – но это уж что-то.

О том, насколько действенным оказалось такое субсидирование, участники ВЭФ обсудили на одной из встреч форума. Открыл ее замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

– Плотность инфраструктуры на Дальнем Востоке в 10 раз ниже, чем во всей стране. Понятное дело, что это является серьезным сдерживающим фактором. Не стоит забывать, что тарифы здесь часто выше, чем в остальной России. Именно поэтому правительство и министерство по развитию Дальнего Востока огромное значение придают именно инфраструктуре, – заявил он.

Замминистра по развитию Дальнего Востока Александр КрутиковФото: Артём КАБАНКОВ

По словам самих бизнесменов, система грантов работает – и работает очень неплохо. Один из участников встречи, гендиректор угледобывающей компании «Колмар Груп» Валерий Цивилёв рассказал, что помощь со стороны государства спасла его предприятие от гибели. В 2015 году угольная компания, насчитывающая в штате 700 человек, оказалась на грани развала. Кризис был связан с резким падением цены угля.

– Компания оказалась убыточной. Она какое-то время дотировалась за счет акционеров – но речь шла о том, чтобы заморозить активы и затопить шахты. То есть о полном прекращении работ. Банки не давали кредиты, росли долги. Но нам повезло – проект горно-обогатительного комбината возе Нерюнгри, в южной Якутии, попал в список перспективных проектов на Дальнем Востоке, – рассказал он.

Участники встречи рассказали о своем опыте получения господдержкиФото: Артём КАБАНКОВ

Минвостокразвития охотно оказала адресную инфраструктурную помощь «Колмар групп» - и проект удалось реализовать. Конечно, не обошлось без серьезных трудностей. По словам Валерия Цивилёва, проект ГОК едва не сорвался – но в конечном итоге все закончилось хэппи-эндом. У предприятия появились деньги, к нему снова проявили интерес инвесторы и банки. Сейчас комбинат является одним из ведущих предприятий в регионе, и активно экспортирует уголь в Азию.

«Измеряли высоту ступенек!»

Между тем, сложностей с получением господдержки хватает. В программе есть ряд ограничений, накладываемых на предприятие и инвесторов, которые устраивают далеко не всех. Еще один проблемный фактор – проверки. Точнее то, как именно они проводятся. Порой надзорные органы превращают их в настоящий театр абсурда, пытаясь найти хоть какое-нибудь нарушение. О своем опыте участникам встречи рассказал гендиректор компании «ВаниноТрансУголь» Юрий Тямушкин. Его предприятие получало грант на обустройство обустройство инфраструктуры для угольного терминала Ванино.

Юрий Тямушкин поделился опытом абсурдных проверокФото: Артём КАБАНКОВ

– Мы уложились в смету, более того – сэкономили где-то 100 миллионов. После завершения работ начались проверки. Сначала одна, потом – другая… Они, безусловно, нужны, это все понятно. Но во время проверок от компании требуется провести какой-то невероятный объем работы, предоставить безумное количество разных цифр и показателей. Например, проверяющие из казначейства измеряли высоту и длину ступенек, ведущих к железнодорожной насыпи. Смотрели, соответствуют ли они ГОСТу, – рассказал он.

При этом спорить с проверяющими бизнес откровенно боится: зачастую проверяющие тесно сотрудничают с ФСБ. Не дай бог что – и интересоваться возможными нарушениями начнут силовики. Юрий Тямушкин отметил, что при получении помощи от государства нужно быть готовым к серьезной головной боли.

Своими силами

Кроме того, сотрудничество с государством (даже самое выгодное) – это всегда бесконечная бюрократия и согласования всего на свете. Этот фактор тоже уменьшает число желающих воспользоваться господдержкой. Как показывает практика, успешные предприятия легко могут справляться своими силами. За примерами далеко ходить не нужно – накануне во Владивостоке состоялось торжественное открытие завода по выпуску двигателей «Мазда Соллерс». На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом построить крупное международное производство компании «Соллерс» удалось самостоятельно, без поддержки государства. Об этом рассказал участникам обсуждения гендиректор компании Дмитрий Кудинов.

– Мы сами построили дорожную инфраструктуру, провели магистральные сети, обеспечили предприятие газом. Дело в том, что у нас были сжатые сроки строительства, и на согласование помощи от государства у нас не было времени. Хотя, конечно, меры инфраструктурной поддержки у нас необходимы. Зачастую обустройство инфраструктуры обходится дороже самого производства! – поделился бизнесмен.

Дмитрий Кудинов рассказал, что в одном случае подключение объекта к магистральным энергосетям обошлось «Мазда Соллерс» в 1,5 миллиарда рублей. Между тем, он отметил – зачастую высокие затрату на инфраструктуру связаны с непомерными аппетитами ресурсоснабжающих организаций. Они выставляют предприятиям завышенные сметы, а возможность провести аудит есть далеко не у всех компаний. Таким образом коммунальщики навариваются на не очень опытных бизнесменах.

"Мазда Соллерс" справилась своими силами - рассказал ее директор Дмитрий Кудинов.Фото: Артём КАБАНКОВ

Со следующего года начнет работать еще один механизм поддержки бизнеса. Речь идет о схеме «налоги в обмен на инфраструктуру», когда после строительства объекта инвестор получает налоговые льготы. То есть если компания за свой счет построила дорогу или линию электропередач, то ей предоставляют серьезные преференции. За счет этой скидки и происходит окупаемость. Перспективы у этого проекта, по мнению участников сессии, превосходные. Он, вероятно, окажется даже более востребованным, чем нынешняя система грантов.

Так что, несмотря на не очень серьезные успехи в этом направлении (напомним, за три года гранты получили всего 12 компаний из разных регионов ДВ), выхлоп от адресной поддержки бизнеса все же есть. Не исключено, что в ближайшие несколько лет такое субсидирование вдохнет новую жизнь в экономику региона.