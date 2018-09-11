На ВЭФ российским бизнесменам рекомендовали налаживать диалог с Китаем через игру Го

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-11T14:16:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Китайские и российские эксперты обсудили на Восточном экономическом форуме развитие одного из самых перспективных предложений КНР – объединение «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Инициатива называется «Один пояс — один путь» и призвана создать совместные с Россией проекты, чтобы сформировать и развивать обе страны. Дальний Восток играет одну из ключевых ролей в реализации этой инициативы.

— У нас всегда наблюдался крен в европейский вектор, и мы воспринимаем, воспринимали, и будем воспринимать этот проект как абсолютно осознанный выбор для того, чтобы сбалансировать наши внешнеторговые связи. Модель, которая должная привести к изменению этого баланса - это привлечение финансовых инвестиций, - сообщила министр Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Вероника Никишина министр Евразийской экономической комиссииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В 2017 году составлен список приоритетных проектов, которые связываны с китайским проектом. Из них 39 направлены на строительство и организацию транспортной инфраструктуры. Это обязательное условие для интеграции в пространство Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. При этом если брать строительство железной дороги, то она не должна затрагивать только стороны Китай - Россия, а ещё и другие страны.

Также 27 сентября в рамках X заседания президиума делового совета российская металлургическая отрасль готова представить своё видение отраслевого сотрудничества с Китаем. Это станет первой ласточкой во взаимоотношениях с КНР по проекту «Один пояс — один путь».

— У нас есть тысяча доводов, что мы должны наладить энергетическое сотрудничество, и у нас нет ни одного, чтобы не рассматривать это в положительном ключе. Обе стороны в плане энергетического сотрудничества и по природному газу заключили несколько прорывных соглашений. Например, китайская и российская нефтяная компании, а также «ТАТОЙЛ» стали хорошими партнёрами и создали один из самых крупных российско-китайских проектов в этом направлении, - сообщил председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь.

Председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван ИлиньФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Между тем, главный исполнительный директор Полиметалла Виталий Несис отметил, что при выстраивании долгосрочных стабильных отношений важно понимать, культурный контекст, в котором оперируют партнёры. По его словам, ему в этом плане помогает древнекитайская игра Го.

- Опыт игры Го, которая существенно отличается от шахмат, воплощающих западную культуру мысли. Она помогает понять партнёра, выстроить систему взаимодействия, и даже где-то в локальных моментах правильно общаться в мелких вопросах и при высказывании порой неприятных тезисов.

Главный исполнительный директор Полиметалла Виталий НесисФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

СПРАВКА «КП»

Впервые создать «Один пояс — один путь» предложил председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году. По задумке руководства страны, этот проект - формирование и продвижение международного сотрудничества и развития через укрепление многосторонних методов взаимодействия с участием Китая. Сюда входит и экономическое партнёрство, и стимулирование экономического процветания стран, готовых пойти по этому пути, и стабильное развитие. В основном инициатива китайских властей охватывает большую часть Евразии, где сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения мира, а капитал свыше 21 триллиона долларов США.