Фильм о зажигательных танцах снимают во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:25 2018-09-12T06:31:39+03:00

За несколько дней, которые съемочная группа провела в Приморье, были проведены кастинги актеров театров края

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Рабочая группа фильма «Линия танца» прибыла во Владивосток из Москвы.

«Линия танца» — полнометражный музыкальный фильм. Главная героиня Яна, молодая амбициозная танцовщица, которая уходит от своего учителя танцев Артура, чтобы открыть свою школу. Между старой и новой школой начинается конкуренция, осложняемая тем, что дочь Артура начинает заниматься у конкурентов, превращая конфликт еще и в семейный«, — рассказали о сюжете новой картины представители Кинокомиссии Приморского края.

По словам специалистов департамента культуры Приморья, съемочная группа уже отсмотрела локации, а также провела кастинг танцоров. Место действия фильма развернется во Владивостоке. Главными съемочными площадками станут Набережная Цесаревича, Дальневосточный федеральный университет, центральная площадь, дворы Миллионки, а также Токаревский маяк.

Режиссером фильма выступит дебютант Анастасия Пуговкина. Автор сценария — Владимир Охременко, оператор-постановщик — Валерий Осьмаков.

За несколько дней, которые съемочная группа провела в Приморье, были проведены кастинги актеров театров края, а также снят первый тизер фильма, в котором главный хореограф проекта и исполнительница главной роли Кристина Мазур танцует на фоне знаковых мест Владивостока. Кроме того, за время визита прошла встреча продюсеров фильма с приморскими специалистами, которые примут участие в съемках.

Главный танцевальный партнер проекта — танцевальная школа «Этажи». Финальная сцена фильма соберет в кадре более 300 танцоров из Приморья.