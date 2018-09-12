«Герои пера»: на ВЭФ подписали соглашение железнодорожники и журналисты

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-12T09:18:01+03:00

Группа «ЛокоТех» находит и поддерживает всех, кто готов оказать помощь в трудную минуту

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Сегодня, 12 сентября, благодаря Восточному экономическому форуму одним социальным проектом прибавилось. Автономная некоммерческая организация «Быть человеком» и приморское отделение Союза журналистов России подписали соглашение о совместных шагах по развитию волонтёрского движения на Дальнем Востоке.

Красивая церемония на площадке Минвостокразвития во второй день ВЭФ-2018, - на самом деле не старт кампании, а её важная веха в Год российского волонтёра. И Группа компаний «ЛокоТех», ставшая учредителем Центра социальных проектов (ЦСП) «Быть человеком», и региональные журналисты успели подвести первые итоги сотрудничества. А в Приморье наверняка появится больше неравнодушных людей.

Соглашение помимо прочего подразумевает сотрудничество в реализации задач по популяризации социальной ответственности бизнеса в регионе и, в частности, всероссийского проекта «Герои нашего времени». Партнёры также планируют провести мероприятия по повышению престижа рабочих специальностей в Приморском крае.

«Герои нашего времени» - всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов России.

Церемония подписания на площадке МинвостокразвитияФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Центр социальных проектов «Быть человеком» Дарья Топильская рассказала «Комсомолке»:

- Группа «ЛокоТех» занимается проектами по поощрению волонтёров с 2015 года. Мы находим людей, которых в той или иной степени можно назвать героями, спасателями, добровольцами. Поддерживаем их. В 2018 году впервые организовали спецпроект «Герои пера» - для журналистов, которые пишут на тему социальной ответственности. Регионы откликнулись очень живо. Поэтому наш центр благодарен приморскому отделению Союзу журналистов России, который откликнулся на наше предложение. Мы намерены поддерживать всех, кто бескорыстно помогает окружающим и меняет вокруг себя среду обитания.

Справка «КП»

Группа «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В её ведении порядка 70 – 75 процентов парка подвижного состава локомотивов АО «РЖД»; 10 заводов, 90 депо по всей России. 60 тысяч работников.