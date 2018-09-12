2018-09-12T09:40:28+03:00
Общество

Дальневосточный гектар: получить - легко, освоить - трудно

Трудности с реализацией закона обсудили на Восточном экономическом форуме
Пётр КАМУШКИН
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Успешных историй у "гектарщиков" много. Но и проблем хватает. Фото: pixabay.com\monikasmigielskaУспешных историй у "гектарщиков" много. Но и проблем хватает. Фото: pixabay.com\monikasmigielska
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Уже два года на Дальнем Востоке России реализуется программа по выдаче бесплатного гектара. На сегодня инициатива, пожалуй, имеет больше сторонников, чем противников – хотя поначалу многими она принималась в штыки. Тем не менее, еще остается масса проблем, связанных с реализацией закона. Почти все они касаются трудностей с освоением гектара.

Тему освоения бесхозных дальневосточных земель обсудили на одной из встреч IV Восточного экономического форума. В ней приняли участие успешные «гектарщики», представители банков и чиновники.

Освоители делились с участниками встречи своим опытом – как положительным, так и не очень. Так, хабаровчанин Михаил Утробин рассказал о том, что на своем участке он собирается строить молочную ферму.

– С одной стороны, получить деньги на свое дело у нас довольно легко. Например, я получил грант на 3 миллиона как начинающий фермер – по госпрограмме. С другой стороны, у нас некоторые меры поддержки откровенно не проработаны. Я, например, стал участником госпрограммы, чтобы построить дом – дело довольно затратное. Мне выделили 150 кубов леса. Вот только произрастают они в нескольких сотнях километров от участка, – рассказывает дальневосточник.

Михаил Утрорбин - успешный "гектарщик". Фото из личного архива

Михаил Утрорбин - успешный "гектарщик". Фото из личного архива

Спил и транспортировка выделенных деревьев обошлись Михаилу в круглую сумму. Гораздо дешевле было бы просто купить нужные стройматериалы без всяких программ. В общем, зачем нужна такая помощь от государства – не очень понятно.

Генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат отметил, что причина ситуации с выделением леса – не такая уж и редкая. Ее причиной является не самая важная ситуация с лесоустроительными работами на Дальнем Востоке.

Впрочем, действительно успешных историй на этой встрече рассказывали гораздо больше. Так, Дмитрий Анцевич, взявший гектар в Магаданской области, за какой-то год «отбил» большую часть затрат.

– На этой земле я тружусь со всей моей семьей, нас 12 человек. В хозяйство мы вложили 350 тысяч рублей. А уже сейчас у нас урожая на 280 тысяч! При этом хозяйство только начинает развиваться, в перспективе это будет крупная сельскохозяйственная кооперация. В планах – животноводство, растениеводство. В этом году начал заниматься пасеками. Пока ульев всего 10, но в следующем году их будет уже пара сотен, – рассказал он участникам встречи.

Дмитрий отметил, что его история – не уникальна. Подобных успехов у «гектарщиков» много. Все, в конечном итоге, зависит от желания людей.

Способствует освоению дальневосточных гектаров и активная поддержка со стороны банков. Речь идет о выдаче кредитов. Выделяются они на самые разные цели: уплату налогов, участие в тендерах, получение оборотного капитала. Еще одним важным механизмом является выдача инвестиционных кредитов, позволяющих развивать свое дело. Их сумма может доходить до одного миллиарда рублей.

– Средний процент годовых составляет 9-10 процентов. У среднего бизнеса ставка ниже, чем у малого. Впрочем, существует и льготная ставка в 6,5 процентов – ее субсидирует Минвостокразвития. Министерство просто выплачивает часть процентов. Это способствует привлечению новых людей в программу гектаров, – рассказал на встрече зампредседателя банка «МСП» Роман Капинос.

Часть дальневосточных гектаров располагается на территории без инфраструктуры. Фото: Михаил Утробин

Часть дальневосточных гектаров располагается на территории без инфраструктуры. Фото: Михаил Утробин

Между тем, во многих случаях серьезной проблемой становится отсутствие инфраструктуры – банальных проездов к гектарам. Получатели земли зачастую не могут сделать их самостоятельно, а государство пока не может им помочь. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка.

– К сожалению, мы можем выделять бюджетные деньги только на строительство конкретного объекта инфраструктуры – например, полноценной дороги. Людям же зачастую нужен обычный проезд к территории. Мы уже выступили с предложением легализовать подобные работы за счет бюджета, – заявил он.

КСТАТИ

C 1 июня 2016 право на «дальневосточный гектар» получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года - каждый россиянин. Оформить участок можно бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 102 000 заявлений на получение «дальневосточного гектара», получено в пользование 29 514 участков.

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