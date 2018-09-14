Робот-интеллектуал и послы древнекитайской игры: на ВЭФ состоялся международной турнир по го

СЕГОДНЯ 09:28 2018-09-14T10:26:44+03:00

Стартовавший в рамках Восточного экономического форума международный турнир по игре го собрал игроков из России, Европы и Азии. Не обошлось без новейших технологий. Одним из главных соперников для игроков стал впервые посетивший РФ робот AI Golaxy, матч с которым сыграл генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. Из масштабных премьер — Чемпионат мира среди любителей, который пройдет в 2020 году во Владивостоке.

Нейросеть AI Golaxy привезла группа разработчиков искусственного интеллекта из Китая, возглавляемая Ю СяочуанемФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В столице Приморья в го играют давно, но официальная аккредитованная спортивная федерация появилась только в этом году. Первым большим турниром стал Кубок Дальнего Востока по вэйцы, организованный Генеральным консульством КНР во Владивостоке и компанией «Полиметалл». Однако история вейцы (так изначально называли го) в России берёт начало с 30-х годов прошлого века, когда в стране появились сначала фанаты, а потом и клубы любителей игры.

— Первые игры проводились небольшими группами в Москве, а число любителей тогда ещё насчитывало не больше двух десятков человек. Игра стала популярна после выхода о ней статьи в журнале «Техника — молодёжи». Отсюда и начался рассвет древнекитайской игры. Здесь хотелось бы отметить, что за всё время российские игроки не раз занимали почётные места на международных турнирах, и они являются одними из сильнейших во всём мире, если даже не самыми сильными, - рассказал приехавший во Владивосток президент Федерации го Санкт-Петербурга Максим Подоляк.

За всё время существования вейцы в краевом центре игроки тихо и мирно сидели по клубам и спокойно ставили камни на перекрещивающиеся полоски. Но такая тишина – только затишье перед бурей. На ВЭФ 2018 объявили, что в 2020 году во Владивостоке проведут Чемпионат мира по го среди любителей. Причём за всю историю мероприятие такого масштаба никогда не выходило за пределы Азии и проводились только в трёх странах: Китае, Японии и Корее.

11 сентября, на торжественной церемонии старта международного турнира в рамках ВЭФ так же назначили почетных послов грядущего мероприятия. Ими стали президент Европейской федерации го Мартин Стяссны, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков, генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис, глава Владивостока Виталий Веркеенко. Все они по-разному связаны с Го, но при этом все отмечают влияние игры на свою жизнь.

Виталий Несис впервые сел за гобан в 1988 году, и с тех пор не только не разочаровался в игре, но и внес огромный вклад в развитие интеллектуального спорта. При поддержке «Полиметалла», который оказывает помощь Федерации в открытии секций и проведении турниров, в России открыли 32 региональных представительства, в которых бесплатно ведутся уроки для всех желающих. В своей речи на церемонии глава Владивостока Виталий Веркеенко поблагодарил Федерацию и ее партнера за стремительное развитие го в краевом центре. Совсем недавно во Владивостоке открылись 10 секций, из них 7 в библиотеках. Возможность научиться игре го теперь есть у жителей всех районов города.

Послы Чемпионата мира по го среди любителей в 2020 годуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Элитарный клуб

На международный турнир ВЭФ, 12 сентября, прибыли гости из Кореи, Японии, Китая, России, Польши. Все игроки отбирались местными федерациями - и все они мастера в этой игре. Из 48 игроков — 7 обладатели профессионального 7 дана.

Тренеры федерации го готовятся встречать делегатов форума. Фото: Михаил Крылов

— Я представляю компанию, которая играет в го через интернет. На нашей площадке где-то 4 млн игроков со всего мира. Основная цель моего визита - общение с коллегами, но я также освещаю это мероприятие для более широкой аудитории. В настоящее время производим трансляцию игры превосходного игрока из России Ильи Шикшина, и данную трансляцию смотрят более 450 человек. Организация на мероприятии отличная, принимают нас очень тепло, - рассказал участник турнира из КНР Ли Ган.

На турнире сошлись игроки из России и АзииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Наши игроки сегодня прибыли на игру в рамках договорённости с центром молодёжных обменов. В итоге мы отобрали наших сильных игроков и привезли на турнир. Здесь хотелось бы отметить, что мы не только хотим играть в го. Для нас это шанс поближе познакомиться с Россией и её игроками. Если нас пригласят снова, мы обязательно постараемся приехать на Чемпионат, который состоится в 2020 году, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» представитель японской го-ассоциации Нихон Киин Дате-сан.

Десятки игроков собрались на турнире по гоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Партия за 1 место: Сонг Джэ-Хван против Ильи Шикшина. Фото: Михаил Крылов

Отметим, что победителем международного турнира стал 21-летний спортсмен из Южной Кореи Сонг Джэ-Хван (7 дан). Как отметили организаторы, Кубок Министерства экономического развития, разыгранный на ВЭФ, - ключевое событие этого года в подготовке к Чемпионату мира. В следующем году Владивосток ждут новые спортивные события. Но уже сейчас вы можете присоединяться к большому движению го. Приходите и приводите детей в секции, запись по телефонам: 8-984-195-80-43, 8-914-715-41-96.

Хладнокровный соперник

Под мерный шум кладущихся на доски камней несколько десятков участников расположились в большом шатре. Организаторами матча выступила Российская федерация го при поддержке Министерства экономического развития РФ, корпораций «Сибур» и «Полиметалла». К тому же генеральный директор последней компании Виталий Несис так же принял участие и провел несколько партий, две из них против компьютерной программы AI Golaxy.

Помогал Виталию Несису Заместитель министр экономического развития РФ Сергей ГорьковФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Изобретённая в Китая молчаливая и безэмоциональная машина уже несколько лет выигрывает у сильнейших игроков в го. В этом году она впервые привезена в Россию и представлена на ВЭФ-2018. Отметим, что создат программу, которая сможет победить профессионального игрока в Го, смогли только в 2015 году (программа AlphaGo от Google). Для сравнения — шахматы компьютер выучил гораздо раньше, обыграв в 1997 году Гарри Каспарова (программа Deep Blue).

Матч между Виталием Несисом и Golaxy вышел сложным: робот не поддавался на провокации, играл в защите, да ещё и долго не думал над следующим ходом. Чистая и безупречная машинная логика, за доли секунды «обдумывающая» свои действия. Обе игры продлились не больше 10 минут, и порой к ней подключались другие профессионалы, подсказывающие ходы, в попытках обмануть технику. Однако обе попытки привели к счёту 2:0 в пользу механики.

Товарищеское рукопожатие в конце матча с Golaxy: Виталий Несис и Ю СяочуаньФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Это мой первый опыт игры с искусственным интеллектом. У техники интересная манера игры, и ощущение от соперничества, в отличие от игры с человеком, сильно разнятся. Робот не эмоционален. Я его пытался два раза спровоцировать, проявлял агрессию, но он на это не реагировал, и просто хладнокровно шёл к победе, не обращая внимания на мои выпады. Я уверен, что 99 процентов людей сыграли бы в этих локальных провокациях по-другому. Они точно вовлеклись бы в этот конфликт и стали отвечать на мои тактические угрозы, - поделился впечатлениями с «КП» Виталий Несис.

Как отметил директор «Политметалла», игра в го помогает ему в работе с бизнесом. При этом он надеется, что работать ему придется только с живыми людьми, а не с машинами.

СПРАВКА «КП»

Принцип игры: на очерченную вдоль и поперёк линиями пустую доску двое игроков поочерёдно ставят камни своего цвета - белые или чёрные. Однако, вместо того, чтобы ставить их внутри квадрата, они ставятся в перекрёстка линий. Побеждает тот, кто окружит больше территории. Если камень или группа камней противника, которые вы окружили своими камнями, снимается с доски. Также во время игры на доске появляются пункты куда нельзя ходить, а также запрещается повторять позицию.