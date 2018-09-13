Строитель Александр Ходнев: Дальний Восток только в начале огромного пути

СЕГОДНЯ 05:41 2018-09-13T05:45:35+03:00

По всей России – от Сочи до Владивостока – специалисты корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ» создают знаковые для страны объекты

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Генеральный директор корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ» Александр Ходнев дал эксклюзивное интервью в открытой студии радио «Комсомольская правда» на площадке четвёртого Восточного экономического форума во Владивостоке.

- Александр Сергеевич, с какой актуальной повесткой вы приехали на ВЭФ-2018? Что уже успели сделать на Русском острове?

- Мы воплощаем в жизнь большие инфраструктурные проекты как раз в рамках государственной стратегии и политики президента Владимира Путина. Здесь, на острове Русском, присутствуют наши партнёры, наши заказчики. Мы встречаемся, обсуждаем условия договоров, контрактов, сделок. Обмениваемся мнениями. Кстати, в первый день форума мы достигли договорённости по сотрудничеству с компанией «Русагро» по строительству свинокомплексов в Приморье, под Уссурийском. И это не единственная наша сделка на форуме.

- На строительном рынке наблюдается в некотором роде столпотворение игроков. Готовы ли вы конкурировать в условиях растущих спроса и предложения?

- Мы всегда готовы! Любим спортивные методы борьбы (улыбается). Я уже не первый раз на Восточном экономическом форуме, каждый год сюда приезжаю. Компания «СИБИНЖИНИРИНГ» в состоянии работать в любых условиях. Как бы не изменилась конъюнктура, любые проекты мы готовы реализовывать. Работы хватит всем.

- Насколько, на ваш взгляд, ещё не выработан инвестиционный потенциал ДВ?

- Перспективы у региона огромные, и мы только в начале пути. Здесь бурно растущее население. Если так можно сказать, звёзды сходятся на Дальнем Востоке. Во многом данный фактор связан с выдвижением на первые роли Азиатско-Тихоокеанского региона.

- У вас, как у опытного практика, наверняка есть свои «добавки» к этому рецепту общего развития?

- Много шагов уже принято по Дальнему Востоку, нужно работать и решать внутренние вопросы — по переселению людей, по компенсации этих затрат. Первым делом – мотивировать людей переезжать сюда. В строительстве, где заняты в основном мужчины, необходимо обеспечить работой и женщин. Предусмотреть для семей социальную составляющую - детские сады, школы, поликлиники; инфраструктуру для отдыха. Первые шаги сделаны. Цирк отремонтировали недавно, океанариум построили — уже есть, куда с детьми сходить.

- Чем может гордиться ваша компания?

- Восемь крупных объектов мы сдали за последние годы, четыре из них открывал президент Российской Федерации. Очевидно, это наше главное достижение. Рад, что результатом нашего труда пользуются жители Приморского края. Но многое ещё предстоит сделать в ближайшие годы. Сейчас у нас в работе жилой комплекс «Маринист» в центре Владивостока, на улице Фонтанной. И – заканчиваем пуско-наладочные работы в «Калина Mall» — крупнейшем торговом центре Дальнего Востока, порядка ста тысяч квадратов на Чуркине. Два больших проекта, которые сейчас в активной стадии. Мы трудимся, и самое главное, считаю, - не бояться любой работы.