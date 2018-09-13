2018-09-13T07:47:01+03:00
Общество

Молодежи нужны не деньги, а вдохновение: как прошла самая бессмысленная встреча ВЭФ-2018

Как привлечь молодых людей в бизнес, у нас не разобрались до сих пор
Пётр КАМУШКИН
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Беседа получилась, мягко говоря, бессодержательной. Фото: bold.globalБеседа получилась, мягко говоря, бессодержательной. Фото: bold.global
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Во Владивостоке проходит завершающий день четвертого Восточного экономического форума. Одной из тем, которые обсудили сегодня на мероприятии, стал молодежный бизнес. На сессии, посвященной этому животрепещущему вопросу, обсудили дальневосточные перспективы в этой области. Разговор получился бессодержательным, а сама встреча - одной из самых скучных за весь форум.

С одной стороны, поговорить у участников встречи было о чем. Сейчас в России вовсю работает система грантов для молодых предпринимателей. Федеральному агентству по делам молодежи выделили на эти цели 2,5 миллиарда рублей – огромные деньги! Казалось бы, прекрасная возможность обсудить, как привлечь к освоению этих денег молодых дальневосточников. Однако участники встречи говорили о чем угодно, только не о реальных вещах.

Сразу оговоримся. Наши чиновники до сих пор оперируют казенно-советским обобщенным понятием «молодежь». Причем их представление об этой самой «молодежи» устарело лет на пять-десять – так как изменения в этой группе происходят крайне быстро. Соответственно, говорить о каких-то конкретных подходах к молодым россиянам, о реальных мерах по вовлечению их в бизнес не приходится.

Полтора часа участники встречи выступали с ошеломительными заявлениями: «Молодежи для участия в бизнесе нужны не деньги, ей нужно вдохновение», «Молодежному бизнесу не надо помогать, ему надо мешать, чтобы молодежь училась» и так далее. Конкретное предложение было, по сути, одно: исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов заявил, что со следующего года намерен ввести в школах региона уроки бизнес-грамотности.

– Там, конечно, должен быть некий учебный план – но не в том понимании, какое у нас в школах сейчас, не настолько формализованный. И я бы не хотел, чтобы организацией урока занимались школьные учителя. Они же у детей всю охоту отобьют. Это должны заниматься знающие люди, профессионалы, – заявил он.

Участники встречи обсудили и уже существующие проекты, направленные на привлечение «молодежи» в бизнес – разные стартап-лаборатории и тому подобное. Они согласились, что подобных проектов нужно делать больше, они должны стать доступнее. Потому что должны. И тогда, может быть, молодые люди, заслышав из какого-нибудь закутка слово «стартап», мотыльками начнут слетаться в эти самые закутки, брызжа вдохновением, энтузиазмом, финансовой грамотностью и венчурными инвестициями. Но это не точно.

Кстати, про доступные кредиты и налоговые льготы на сессии никто не говорил.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

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