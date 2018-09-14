Наркотики под видом конфет: во Владивостоке школьников и их родителей пугают «земляникой»

СЕГОДНЯ 05:51 2018-09-14T06:07:42+03:00

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Жителей Владивостока взволновало разосланное накануне по мессенджерам, в основном, в Whatsapp сообщение об угрозе для детей. Некие люди ходят по городским школам и дают школьникам наркотики под видом конфет. После пробы «вкусностей» дети якобы поступают в больницы в тяжёлом состоянии.

В редакцию «Комсомольской правды» - Владивосток» напуганные родители прислали скриншоты с тревожными сообщениями. С первых строк автор текста просит родителей провести беседу со своими детьми. После этого говорится об опасном препарате, который распространяют в школах города.

- Новый препарат в школах... Просьба передать это, даже если у вас нет детей в школе. Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как «земляника». Существует тип кристаллов, которые выглядят как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» во рту). Он также пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах. Они называют это «клубникой», - отмечается по тексту (текст и орфография сохранены).

Такое сообщение рассылают среди русскоговорящих стран | Фото: Молодёжная служба безопасности

Далее рассказывается история, как один ребёнок съел такую конфету и его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Мало того, встретить опасный ингредиент можно в шоколаде, арахисовом масле, коле, вишне, винограде и апельсине.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу УВД Владивостока и передала запрос на проверку этих сведений. Вместе с тем в полиции отметили, что такие сообщения не редко становятся ложными. Например, в 2015 году также приходила рассылка, будто возле одной из школ города раздают сомнительные драже. Лакомство, согласно тексту, содержало психотропные вещества. Впоследствии Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков не подтвердила информацию о наркотической жвачке.

Если покопаться в интернете в поисках истины, то можно сразу найти информацию о «земляничном» наркотике. Находятся и другие рускоязычные источники, которые проделали до Владивостока достаточно длительный путь: сначала из Белоруссии, а до этого - Украины. Причём в первой стране текст даже вывели на бумагу и раздавали по школам. Белорусская милиция проводила проверку по этому сообщению ещё в 2014 году, но ничего так по нему и не раскопала.

Мало того, информационные старатели даже нашли самый первый текст, который появился в социальных сетях. Его опубликовала на странице Facebook бывший заместитель главы администрации президента Украины Марина Ставнийчук. Впрочем, он и до этого появлялся в мессенджерах местных жителей.

Первое русскоязычное сообщение в социальных сетях | Фото: Молодёжная служба безопасности

Как выяснилось, первоисточником информации является аналогичное сообщение из США. Текст в точности повторяет рассылку для напуганных родителей Владивостока, только на английском языке. Причём первая подобная запись появилась ещё в 2007 году.

Оригинал английского сообщения | Фото: Молодёжная служба безопасности

- Пока у нас родители не высказывали большого беспокойства по поводу этой записи. Если же комментировать происходящее, то тут важно понимать одну вещь. Если это даже ложная информация, то никогда не забывайте предупреждать своих детей об опасности. Нельзя, чтобы школьники брали конфеты из рук непонятных людей и пробовали эти "сладости". Это просто повод ещё раз напомнить подрастающему поколению о безопасности, - прокомментировала президент фонда «ВладМама» Ольга Романова.