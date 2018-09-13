Экс-министра МЧС пытались «потопить» перед выборами губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-13T13:15:57+03:00

Следственный комитет опроверг фейк о том, что якобы вызывал Владимира Пучкова на допрос

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Следственный комитет России сегодня, 13 сентября, опроверг ранее взорвавший информационное пространство фейк о якобы вызове на допрос по уголовному делу бывшего федерального министра Владимира Пучкова.

Напомним, должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Пучков занимал в период с 2012-го по 2018 год.

- Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности, - сообщила агентству ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что Пучков не допрашивался в каком-либо статусе ни по одному из уголовных дел, находящихся в производстве Следственного комитета.

Эксперты считают, что атаку на генерал-лейтенанта устроили политические «серые кардиналы» из Москвы. За считанные дни до второго тура выборов губернатора Приморского края они не нашли ничего лучшего, как попробовать «потопить» руководителя предвыборного штаба Андрея Тарасенко. Именно действующий глава Приморья, напоминает «Комсомолка», пригласил Пучкова к себе в команду после отставки. И даже предложил его кандидатуру на должность сенатора от региона. Ведь трудно представить более подходящего на этот пост человека – экс-министр неоднократно спасал Приморский край, выбирая не штабную работу, не руководство из московского кабинета, а личное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как только министр появлялся в своей знаменитой красной куртке и резиновых сапогах, спасательные работы начинали идти еще быстрееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие пострадавшие от стихии с благодарностью вспоминают, как он появлялся в своей знаменитой красной куртке с надписью «МЧС» и резиновых сапогах, и спасательные работы начинали идти еще быстрее. Эту практику он не оставил и выйдя в отставку - буквально неделю назад генерал навещал жителей нескольких районов края, пострадавших от очередного разрушительного тайфуна.

Наблюдатели не исключают, что атаку на Владимира Пучкова могли организовать не только противники Тарасенко, но и потенциальные претенденты на должность члена Совета Федерации от Приморья. В любом случае опытному спасателю в ближайшее воскресенье, в день голосования, придется в буквальном смысле держать гражданскую оборону.