2018-09-13T13:46:16+03:00
Политика

Стали известны реальные цели участия Андрея Ищенко в выборах губернатора

Своё попадание во второй тур коммунист разменивает на кресло в Государственной Думе РФ
Олег БЕЛОВ
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Фото: Максим АВЕРКИНФото: Максим АВЕРКИН
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Внезапная активность, которую Коммунистическая партия развила после объявления в Приморье второго тура губернаторских выборов, похоже, является лишь ширмой для отвода глаз избирателей. Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что партийное руководство КПРФ пытается вовсю расторговывать внезапный успех своего товарища Андрея Ищенко.

- Злые языки говорят, что под эгидой старших товарищей из КПРФ вовсю идет расторговка. Действительно, чего может хотеть человек, который ухватил за хвост птицу удачи, но сам как огня боится своего избрания? Хорошее место в представительных и законодательных органах власти, - написал федеральный политолог Константин Калачёв.

По словам эксперта, кандидат КПРФ сейчас стоит перед выбором - как невинность соблюсти и капитал приобрести.

- Судя по бизнесовому бэкграунду - не прогадает. Вот он на «борьбу с режимом» точно не настроен. А московская приморская диаспора за здравый смысл! - резюмирует эксперт.

Попадание Андрея Ищенко во второй тур губернаторских выборов в Приморье действительно можно назвать удачей. Сам кандидат на протяжении избирательной кампании практически не вёл работы с избирателями, а лишь периодически попадал в публичные конфликты. Свою роль сыграли изменения в пенсионном законодательстве, которые привели к скачку протестного голосования по большей части предвыборных регионов, в том числе и в Приморье. В результате Андрей Ищенко, как и другие кандидаты от оппозиции получили тысячи голосов жителей региона буквально на пустом месте.

Стоит сказать, что корыстный интерес Андрея Ищенко от участия в губернаторских выборах отмечался и до второго тура самим кандидатом. В частности, Ищенко заявлял о готовности участия своей строительной фирмы «Аврора Строй» в строительстве домов по государственным программам, в том числе для детей-сирот и обманутых дольщиков. Однако теперь очевидно, что предвыборные ставки слишком высоки и цена размена своей активности возросла до уровня федерального парламента.

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